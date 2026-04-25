42 de pagini pierdute ale unui manuscris al Noului Testament, descoperite de cercetători

O echipă internațională de cercetători, condusă de profesorul Garrick Allen de la Universitatea din Glasgow, a reușit să recupereze 42 de pagini pierdute din unul dintre cele mai importante manuscrise timpurii ale Noului Testament: Codex H.

Manuscrisul, o copie din secolul al VI-lea a Epistolelor Sfântului Pavel, a fost pierdut după ce a fost dezmembrat la Mănăstirea Marea Lavră de pe Muntele Athos în secolul al XIII-lea. Paginile sale au fost refolosite ca material de legătură și foi de gardă pentru mai multe alte manuscrise. Astăzi, fragmentele supraviețuitoare sunt răspândite în biblioteci din Italia, Grecia, Rusia, Ucraina și Franța, informează un comunicat al Universității din Glasgow.

Profesorul Garrick Allen a explicat procesul care a dus la descoperire:

„În parteneriat cu Early Manuscripts Electronic Library (EMEL), cercetătorii au folosit imagistica multispectrală pentru a procesa imagini ale paginilor existente, cu scopul de a recupera textul ‘fantomă’ care nu mai există fizic, reușind astfel să extragă informații echivalente mai multor pagini din fiecare pagină fizică. Pentru a asigura acuratețea istorică, echipa a colaborat și cu experți din Paris pentru datarea cu radiocarbon, confirmând originea pergamentului în secolul al VI-lea.”

Deși textul recuperat conține porțiuni cunoscute din Epistolele lui Pavel, descoperirea oferă o perspectivă unică asupra modului în care Noul Testament a evoluat și a fost înțeles de-a lungul secolelor. Aceasta aduce lumină asupra oamenilor care au realizat și utilizat manuscrisul, asupra modului în care aceștia interacționau cu textele sacre și asupra felului în care cărțile erau refolosite după ce se deteriorau.

„Având în vedere că Codex H este o mărturie atât de importantă pentru înțelegerea Scripturii creștine, descoperirea oricărei noi dovezi – cu atât mai mult a unei cantități atât de mari – despre forma sa originală este cu adevărat monumentală”, explică profesorul Allen.

Constatări principale:

Liste de capitole antice: paginile conțin cele mai vechi exemple cunoscute de liste de capitole pentru Epistolele lui Pavel, diferite semnificativ de modul în care împărțim aceste texte astăzi.

Perspective scribale: fragmentele arată modul în care scribii din secolul al VI-lea corectau, adnotau și interacționau cu textele sacre.

Reciclare medievală: starea fizică a manuscrisului dezvăluie cum lucrările sacre erau refolosite și reinterpretate după ce se deteriorau.

Acest proiect a fost posibil datorită finanțării oferite de Templeton Religion Trust și Arts and Humanities Research Council (Marea Britanie), cu cooperarea Mănăstirii Marea Lavră.

O nouă ediție tipărită a Codex H este în curs de apariție, iar o ediție digitală este disponibilă gratuit pe site-ul codexh.arts.gla.ac.uk, punând aceste pagini recuperate la dispoziția publicului și a cercetătorilor pentru prima dată după secole.

Foto sus: Pagină a manuscrisului, descoperită de cercetători (© University of Glasgow)

