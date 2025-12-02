Volumul „Hărţi de poveste. O călătorie cartografică în trecut”, lansat la Târgul Gaudeamus

Târgul de Carte Gaudeamus găzduiește sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 11:00, în spațiul Mircea Nedelciu, lansarea volumului „Hărți de poveste. O călătorie cartografică în trecut”.

Conform sursei citate, volumul analizează subiecte fundamentale de istoria cartografiei, precum aspectele relative ale geografiei, convențiile cartografice și modul în care contextul cultural sau interesele politice modelează forma și conținutul unei hărți. Aceste teme sunt explicate pe înțelesul tuturor și ilustrate cu reproduceri spectaculoase din colecția Muzeului Hărților.

Cartea semnată de muzeografa Ioana Zamfir dezvăluie lumea fascinantă a hărților vechi și poveștile care le-au dat viață, prezentând o colecție fascinantă de hărți vechi, explicate pe înțelesul tuturor. Volumul prezintă povești mai puțin cunoscute despre hărțile din colecția Muzeului Hărților și arată cum creativitatea, imaginația și cultura oamenilor au modelat felul în care și-au reprezentat lumea.

„Acest volum poate fi un sprijin pentru ghizii noștri, care reușesc să transforme hărțile în povești pline de farmec, despre navigație, astronomie și felul în care oamenii au înțeles lumea. Iar pentru vizitatorii care vor să prelungească această aventură, cartea devine un ghid prietenos, numai bun de luat acasă”, precizează sursa citată.

„Pentru Muzeul Hărților, colaborarea cu Editura Niculescu și publicarea volumului, reprezintă o premieră și o oportunitate importantă de a populariza patrimoniul valoros din colecția sa. Ne propunem să dezvoltăm cât mai multe volume dedicate promovării colecției și popularizării cartografiei, adaptate tuturor vârstelor, iar această carte sperăm să se bucure de succes și să devină prima dintr-o serie amplă. Suntem încântați că, prin intermediul edituri și al cărții, hărțile muzeului și poveștile lor vor ajunge în librăriile din întreaga țară, oferind acces și celor care încă nu au vizitat muzeul, dar care ar putea fi inspirați să o facă”, a declarat, în comunicatul citat, Cristina Toma, managerul Muzeului Hărților.

Accesul la Târgul Gaudeamus este gratuit. Cartea „Hărți de poveste. O călătorie cartografică în trecut” poate fi achiziționată de la standul editurii Niculescu, de la Muzeul Hărților și online.