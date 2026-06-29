Vizite gratuite pentru copii și ateliere creative la Muzeul Național Cotroceni, la aniversarea a 35 de ani de activitate

Muzeul Național Cotroceni, spațiu de referință în peisajul cultural și turistic românesc încă de la înființarea sa în 1991, unde memoria culturală și istorică a României se împletește cu artele plastice și decorative, aniversează 35 de ani de activitate culturală.

„Fidel misiunii sale de promovare a patrimoniului și în semn de prețuire față de public, Muzeul Național Cotroceni oferă vineri, 10 iulie 2026, în intervalul 09.00 – 15.00, acces gratuit pentru copii și tinerii cu vârsta până în 18 ani”, precizează un comunicat al Muzeului Național Cotroceni.

Sâmbătă, 11 iulie 2026, ora 10.00, în același context aniversar, copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani sunt invitați să participe la atelierul creativ Detectivii Timpului la Cotroceni. Aproape 350 de ani de povești vor căpăta coerență prin joc, observație și descoperire. Însoțitorii adulți vor beneficia de o vizită gratuită a muzeului. Taxa de participare este de 30 de lei.

Această activitate în beneficiul copiilor deschide programul de vară al Muzeului Național Cotroceni dedicat celor mici: Ateliere Creative la Cotroceni și Cotroceni Summer School. Mai multe informații despre acest program veți găsi, în curând, pe site-ul Muzeului Național Cotroceni și pe pagina de Facebook.

Conform comunicatului citat, de-a lungul a aproape trei secole şi jumătate, ansamblul Cotroceni a dobândit funcţionalităţi diferite, de la mănăstire domnească la reşedinţă princiară, palat regal, palat al pionerilor şi, în final, la sediul Administrației Prezidențiale. Muzeul Național Cotroceni ocupă aripa istorică a ansamblului, un monument reprezentativ al arhitecturii românești din secolul al XIX-lea, care a integrat remarcabil o parte din arhitectura medievală a mănăstirii ctitorite de domnul Țării Românești, Șerban Cantacuzino, către finele veacului al XVII-lea. Saloanele şi apartamentele sale au o deosebită putere evocatoare, accentul fiind pus atât pe valoarea intrinsecă a diferitelor artefacte, cât şi pe semnificația lor din perspectiva raporturilor cu personalitățile care au locuit în aceste încăperi de-a lungul timpului.

Muzeul Național Cotroceni deține valoroase obiecte de artă plastică, istorie, carte veche și documente, numismatică și arheologie. Un loc aparte în patrimoniul deținut îl ocupă colecția de artă decorativă, ce cuprinde piese de mobilier (aparținând diverselor stiluri europene, de la Napoleon III și Ludovic XV-XVI, la oriental și neoromânesc), piese de ceramică (create în manufacturi din Germania, Fraţa, Italia, Olanda), obiecte din sticlă (valoroase din punct de vedere artistic, istoric și memorialistic, muzeul deținând un număr impresionant de piese Art Nouveau), din metal (medalii, decorații și plachete) sau textile (covoare create în celebrele ateliere Buchara, Sumak Shirvan sau tapiserii).

De asemenea, Muzeul Național Cotroceni, prin activitatea culturală susținută de-a lungul anilor (Salonul Artelor Decorative și Salonul Artelor Vizuale), și-a propus și a reușit să devină o platformă de promovare a artelor decorative, fiind un punct de întâlnire între public și artiștii care activează în sfera artelor decorative și vizuale., adaugă sursa citată.