Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, găzduiește marți, 25 noiembrie, de la ora 12:00, vernisajul expoziției „Patrimoniul balnear din Moldova”.

Organizată de Institutul Național al Patrimoniului (INP), expoziția foto-documentară „Patrimoniul balnear din Moldova”, parte a proiectului multianual RO-B@LNEO HERITAGE (2024–2025), co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, scrie INP, pe pagina de Facebook a instituției.

„Expoziția readuce în atenție istoria și evoluția stațiunilor balneare din regiune, punând în valoare rolul lor în modernizarea turismului, dezvoltarea medicinei preventive și îmbunătățirea calității vieții.

Tot astăzi lansăm:

- Ghidul de bune practici. Patrimoniul balnear din Moldova și Transilvania de Est

- Patrimoniul Balnear din România – Album

- Site-ul proiectului: patrimoniulbalneardinromania.ro

Vă invităm să descoperiți, prin imagini și documente de epocă, patrimoniul balnear al Moldovei și poveștile locurilor care au construit cultura sănătății în România”, precizează INP.

Expoziția poate fi vizitată între 25 noiembrie – 19 decembrie 2025 la Muzeul Național al Bucovinei.

