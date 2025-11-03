Sala „Auditorium” a Muzeului Județean Teleorman a găzduit vineri, 31 octombrie, vernisajul expoziției „Familii teleormănene în colecții arhivistice – FAMILIA NOICA”.

Expoziția este organizată de Serviciul Județean Teleorman al Arhivelor Naționale, în parteneriat cu Muzeul Județean Teleorman, informează Arhivele Naționale ale României.

Conform sursei citate, expoziția aduce în fața publicului istoria unei familii – care s-a fondat și a evoluat odată cu istoria orașului Alexandria – prin documente, hărți și fotografii donate Serviciului Județean Teleorman al Arhivelor Naționale și Muzeului Județean Teleorman de către doamna Sanda Stavrescu (1 noiembrie 1933 - 21 iulie 2019), fiica lui Anghel Stavrescu și a Ortansei, născută Noica.

Istoria familiei Noica începe cu Ghencu Noica – secretarul obștii Mavrodinului, cel care a redactat toate documentele necesare cumpărării terenului necesar ridicării orașului. Familia Noica s-a dezvoltat odată cu orașul fondat, unde a avut prăvălii și a făcut negustorie.

Iacovache Noica, descendentul lui Ghencu Noica, prin muncă și printr-o bună gestionare a averilor sale, a investit în cumpărarea de pământ și în educația copiilor lui.

La rândul său, medicul neurolog de talie europeană Dumitru I. Noica va contribui la îmbogăţirea ştiinţei medicale prin cercetări originale, fiind considerat atât de contemporani, cât şi de generaţiile de medici care i-au urmat drept „clinician de seamă şi creator de şcoală”.

Constantin Noica, important filosof al României, poet, eseist și publicist, devenit cunoscut și dincolo de granițele țării, a așezat numele familiei în panteonul culturii românești.

Familia Noica s-a implicat și în politica locală, dar și în cea națională. Andrei I. Noica a fost ales primar al orașului Alexandria în două mandate, iar fratele lui, Paraschiv I. Noica, a ajuns senator. În zilele noastre, academicianul dr. ing. Nicolae Șt. Noica a făcut parte din Guvernul României, în perioada 1996 – 2000, ocupând funcția de Ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Istoria acestei familii reprezentative pentru județul Teleorman, din rândul căreia s-au ridicat figuri marcante în multe domenii de activitate precum cel politic, economic, agrar, cultural, medical, militar sau învățământ, poate fi aflată din această expoziție, deschisă până la data de 10 ianuarie 2026.