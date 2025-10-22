Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Vernisajul expoziției „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”

Vernisajul expoziției „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 22 octombrie 2025

În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Armatei României, la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” se va desfășura joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 13:30, activitatea cu genericul: „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc”.

Manifestarea s-a cristalizat în jurul fotoexpoziției documentare omonime, rezultantă a parteneriatului dintre Institutul Hispano-Român si Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, la inițiativa președintelui acestuia, Manuel-Gabriel Păduraru. Expoziția urmărește promovarea istoriei și patrimoniului cultural românesc, prin punerea în valoare a Mausoleelor Eroilor de la Mărășești, Focșani, Mărăști și Soveja, si a memoriei celor care și-au jertfit viața pentru apărarea și întregirea României. Alături de contribuția altor instituții la materializarea fotoexpoziției, reflectată în materialele promoționale ale manifestării, menționăm sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, fapt pentru care primul vernisaj al acesteia s-a realizat pentru românii din afara granițelor țării, la Castellon de la Plana, în octombrie 2024, informează un comunicat al Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” .

După itinerarea sa în Spania, expoziția a ajuns în România, iar după un periplu în Țara Vrancei – pentru că reflectă importanța celor patru memoriale din acele ținuturi, rezultate în urma aprigelor bătălii din vara anului 1917, pentru apărarea integrității naționale și înfăptuirea unității țării, acum ajunge și în Capitală - la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, pentru a marca una dintre cel mai importante zile din istoria Armatei și a Țării. Despre aceste evenimente vor vorbi la manifestare personalități importante, militari, istorici și diplomați, iar pentru un farmec aparte se va alătura o formație a muzicilor militare care va încânta publicul cu un potpuriu de cântece patriotice. La final, va rula documentarul „Mărăști – o promisiune onorată”, film realizat în colaborare cu Studioul Cinematografic al Armatei.

„Vă așteptăm cu drag la manifestarea «Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc» și să vizitați fotoexpoziția documentară care va fi găzduită de Muzeul Militar Național «Regele Ferdinand I», în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie 2025, în Sala «Ferdinand I»”, adaugă Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”.

Bătălia de la râul Vorskla. Miniatură din Cronica Ilustrată a lui Ivan cel Groaznic (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Cine a fost misteriosul voievod Ștefan I, învingătorul lui Sigismund, căzut în Bătălia de pe râul Vorskla
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
Elena Popa (stânga) și Savu Maria (dreapta) jpg
📁 Istorie culinară
„La Părău” din Hărțăgani, locul unde oamenii vor să păstreze rețetele de vărzar pe vecie
ASIGURARE NATIONALA + ASRG Detaliu imobil 3, Grigore Alexandrescu, 43 jpg
📁 Patrimoniu
Expoziție și tururi în inima Bucureștiului – Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată
Expoziția „Pe când copilăria abia se inventase – Copiii în secolul al XIX-lea românesc”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum arăta copilăria în secolul al XIX-lea românesc
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 22 octombrie 2025
Restaurare la Roadeș și Jimbor 1 jpeg
📁 Patrimoniu în pericol
O biserică fortificată, o cetate și legătura cu comunitatea. Cum se învață restaurarea, „pe viu”, la Roadeș și Jimbor
Afis FNT 2025 jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 20 octombrie 2025
Vizual Regina Maria la Ashford (1) jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Regina Maria a României, celebrată la Ashford de ICR Londra