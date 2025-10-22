Vernisajul expoziției „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc” la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”

În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Armatei României, la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” se va desfășura joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 13:30, activitatea cu genericul: „Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc”.

Manifestarea s-a cristalizat în jurul fotoexpoziției documentare omonime, rezultantă a parteneriatului dintre Institutul Hispano-Român si Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, la inițiativa președintelui acestuia, Manuel-Gabriel Păduraru. Expoziția urmărește promovarea istoriei și patrimoniului cultural românesc, prin punerea în valoare a Mausoleelor Eroilor de la Mărășești, Focșani, Mărăști și Soveja, si a memoriei celor care și-au jertfit viața pentru apărarea și întregirea României. Alături de contribuția altor instituții la materializarea fotoexpoziției, reflectată în materialele promoționale ale manifestării, menționăm sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, fapt pentru care primul vernisaj al acesteia s-a realizat pentru românii din afara granițelor țării, la Castellon de la Plana, în octombrie 2024, informează un comunicat al Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I” .

După itinerarea sa în Spania, expoziția a ajuns în România, iar după un periplu în Țara Vrancei – pentru că reflectă importanța celor patru memoriale din acele ținuturi, rezultate în urma aprigelor bătălii din vara anului 1917, pentru apărarea integrității naționale și înfăptuirea unității țării, acum ajunge și în Capitală - la Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, pentru a marca una dintre cel mai importante zile din istoria Armatei și a Țării. Despre aceste evenimente vor vorbi la manifestare personalități importante, militari, istorici și diplomați, iar pentru un farmec aparte se va alătura o formație a muzicilor militare care va încânta publicul cu un potpuriu de cântece patriotice. La final, va rula documentarul „Mărăști – o promisiune onorată”, film realizat în colaborare cu Studioul Cinematografic al Armatei.

„Vă așteptăm cu drag la manifestarea «Eroism și Credință: Memoriale ale Neamului Românesc» și să vizitați fotoexpoziția documentară care va fi găzduită de Muzeul Militar Național «Regele Ferdinand I», în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie 2025, în Sala «Ferdinand I»”, adaugă Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”.