Vernisajul expoziției „Cercetări arheologice în cetatea dacică de la Tilișca”

Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu vernisează miercuri, 16 august, ora 12.00, expoziția „Cercetări arheologice în cetatea dacică de la Tilișca”

Expoziția „Cercetări arheologice în cetatea dacică de la Tilișca” - organizată în perioada 16 august - 30 noiembrie 2023,cuprinde piese arheologice și imagini edite și inedite, din timpul campaniilor arheologice derulate în acest obiectiv de-a lungul timpului, constituindu-se drept principală activitate de popularizare a unui proiect cultural amplu, intitulat Educație pentru patrimoniu. Măsuri de revitalizare și protejare a Cetății dacice de la Tilișca, proiect derulat în perioada 20 iunie – 30 octombrie 2023, la inițiativa Asociației Cetatea Dacică Tilișca, cu sprijinul logistic și cofinanțarea Consiliului Județean Sibiu - prin agenda culturală 2023 - și în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Primăria Comunei Tilișca și Primăria Orașului Săliște, informează un comunicat al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu.

Aflat sub coordonarea unui colectiv de specialiști (dr. Gheorghe Vasile Natea, Christian Kaiser, dr. Maria Raluca Teodorescu, Adrian Georgescu, Mihail Chideșa, Florentin Perianu, Ecaterina Natea), respectivul demers cultural este astfel gândit încât, grație prezentei expoziții - dar și unei serii de acțiuni specifice (organizarea unor tabere de arheologie, pictură și desen, a unor ateliere de creație, tipărirea de cataloage, etc.) - să se poată continua, pe de o parte, cercetarea arheologică a cetății dacice de la Tilișca - a cărei importanță națională este subliniată prin încadrarea, pe Lista Monumentelor Istorice din România, în categoria A - iar pe de altă parte, conservarea in situ, restaurarea și valorificarea/punerea în valoare a elementelor cu valoare istorică.