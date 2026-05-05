Vernisajul expoziției „Biserica Evanghelică din Sibiu: arheologie și istorie”

Autor: Redacția
🗓️ 5 mai 2026

Muzeul Național Brukenthal, Parohia Evangelică C.A. din Sibiu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București și Asociația Culturală Hieronymus din Brașov organizează miercuri, 6 mai 2026, de la ora 14:00, vernisajul expoziției „Biserica Evanghelică din Sibiu: arheologie și istorie”, găzduită de Palatul Brukenthal, în Sala cu Coloane (Piața Mare nr.4, Sibiu).

Expoziția prezintă publicului larg cele mai semnificative descoperiri arheologice realizate în perioada 2018–2020, cu ocazia lucrărilor de restaurare și punere în valoare a Catedralei Evanghelice din Sibiu. Cercetările au transformat radical imaginea despre istoria acestui monument, relevând etape succesive de construcție, întinse pe aproape un mileniu, notează Muzeul Național Brukenthal, pe pagina de Facebook a instituției.

Vizitatorii vor putea descoperi, prin obiecte originale și panouri explicative, vestigiile bazilicii romanice din secolul al XII-lea, etapele de evoluție ale bisericii gotice, morminte și cripte cercetate științific, precum și o colecție remarcabilă de artefacte: monede, inele, piese de feronerie precum și o serie de piese de excepție aparținând bisericii evanghelice care se află în colecțiile Muzeului Brukenthal.

Printre cele mai spectaculoase rezultate ale săpăturilor se numără identificarea planului complet al bazilicii romanice cu trei nave, redescoperirea Lettner-ului — galeria care separa corul de navă, demolată în 1853–1855 —, piatra funerară a lui Matthias Armbruster, de cinci ori primar al Sibiului la începutul secolului al XVI-lea, și cripta, încă intactă, a baronului Samuel von Brukenthal. Au fost recuperate, totodată, aproape 600 de monede datând din secolele XII–XX, care documentează fiecare etapă majoră din istoria monumentului.

Curatorii expoziției sunt dr. Anca Nițoi din partea Muzeului Brukenthal și dr. Daniela Marcu Istrate, coordonatoarea cercetărilor arheologice în cadrul proiectului de restaurare desfășurat între 2018 și 2022. Echipa de specialiști din cadrul proiectului de restaurare a inclus arheologi, restauratori și experți din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu, Muzeului Județean Satu Mare și Asociației Culturale Hieronymus.

Foto: Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov
