Un nou weekend de sărbătoare, la „Străzi deschise – București”, pe Calea Victoriei și în sectorul 3

Ultimul weekend din septembrie aduce din nou bucuria evenimentelor în aer liber pe străzile Capitalei. În zilele de 27 și 28 septembrie 2025, Bucureștiul redă străzile pietonilor, iar Calea Victoriei și Strada Râmnicu Vâlcea se transformă în spații de întâlnire, cultură și joacă, animate de spectacole, concerte, expoziții și activități pentru toate vârstele.

Calea Victoriei – artă, muzică și spectacole pentru toată lumea

De dimineață până seara, Calea Victoriei devine o promenadă culturală unde vizitatorii pot explora patrimoniul orașului și se pot bucura de momente artistice surprinzătoare. În zona Parcului Kretzulescu, au loc demonstrațiile de pictură în aer liber organizate unde artiștii plastici care aduc arta mai aproape de trecători. Un moment special are loc în zona Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii sunt invitați să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”, informează un comunicat al ARCUB.

Conform sursei citate, programul artistic mai cuprinde și minishow-uri spectaculoase de acrobație, susținute de Circul Metropolitan București în Piața Revoluției, iar la Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziția tematică „Bucureștiul Nocturn”, alături de expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”.

Strada Râmnicu Vâlcea – cartierul devine scenă de teatru și joacă

În Sectorul 3, strada Râmnicu Vâlcea devine spațiul prietenos dedicat comunității. Copiii și familiile sunt invitați să participe la spectacole de teatru precum „Cei trei purceluși” (Teatrul Excelsior) sau „Amintiri într-o valiză” (Teatrul „Ion Creangă”), iar spectatorii de toate vârstele se vor bucura de reprezentația „Perle pe Caldarâm” semnată de Teatrul Evreiesc de Stat.

Atmosfera este animată de artiști pe picioroange, mimi și acrobați pe monociclu, în timp ce atelierele interactive, sesiunile de facepainting și jocurile sportive – de la baschet și ping-pong până la jocuri gigant – transformă strada într-un teren de explorare pentru cei mici și cei mari. Seara se încheie cu concerte de muzică populară, ușoară și percuție susținute de artiștii Școlii de Artă București.

Street Delivery – proiect partener „Străzi deschise – București”

Între 26 și 28 septembrie, strada Arthur Verona găzduiește o nouă ediție Street Delivery, eveniment partener care aduce împreună comunitatea în jurul unor activități variate: ateliere de scriere creativă, expoziții, tururi ghidate, concerte de orgă și dezbateri. Strada devine, astfel, un spațiu al ideilor și al redescoperirii Bucureștiului prin cultură și dialog.

Bucureștiul ca scenă deschisă

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este un proiect al Primăriei Municipiului București, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS, care redă orașul comunității, transformând străzile în spații de întâlnire, cultură și bucurie pentru toți locuitorii Capitalei.

Programul complet al weekendului este disponibil pe www.arcub.ro, www.proedus.ro, www.pmb.ro și pe canalele social media ARCUB.

Restricții rutiere – 27-28 septembrie 2025:

Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în zilele de 27 - 28 septembrie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale în zilele de 27-28 septembrie, între orele 10:00 și 22:00.

Sectorul 3 – Str. Râmnicu Vâlcea (zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea)

Pe str. Râmnicu Vâlcea, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 26 septembrie, ora 22:00, până luni, 29 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între Bd. Camil Ressu și Aleea Râmnicu Vâlcea.