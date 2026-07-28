Tur ghidat special: 120 de ani de la înființarea Societății de Salvare din București

Pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la înființarea Societății de Salvare din București, Muzeul Municipiului București invită publicul marți, 28 iulie 2026, de la ora 17:00, la un tur ghidat susținut de Ionuț Banu, în expoziția „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață. 120 de ani de la înființare”, găzduită la Palatul Suțu.

Cu această ocazie, va fi deschisă în mod excepțional expoziția dedicată Societății de Salvare, exclusiv pentru desfășurarea turului ghidat, precizează Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Data de 28 iulie marchează și Ziua Națională a Ambulanței din România, instituită prin Legea nr. 22/2015 pentru a comemora momentul în care prima ambulanță a circulat pe străzile Bucureștiului.

Trase de o pereche de cai și însoțită de sanitari special instruiți, primele ambulanțe interveneau sub deviza „Totdeauna, tuturor, gata pentru ajutor!”. Medicul urma ambulanța pe bicicletă, având asupra sa trusa medicală pentru acordarea primului ajutor, iar trecerea vehiculului era anunțată printr-un semnal distinct de goarnă. Turul propune o incursiune în istoria acestei instituții esențiale și în contextul apariției serviciilor moderne de urgență în București.

Despre ghid

Ionuț Banu este absolvent al Facultății de Istorie a Universității Babeș-Bolyai și doctorand în cadrul aceleiași instituții. Din anul 2020 este muzeograf la Muzeul de Artă Populară „Dr. Nicolae Minovici”, parte a Muzeului Municipiului București. Activitatea sa de cercetare este dedicată operei și personalității medicului legist Nicolae Minovici, contribuind la valorificarea și promovarea patrimoniului medical și muzeal al Capitalei.

Informații utile

Bilet: 20 lei/persoană

Biletele se achiziționează exclusiv online, prin platforma Booktes, accesând acest link.

Locurile sunt limitate, iar participarea se face în ordinea achiziționării biletelor.

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