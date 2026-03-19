Triplu patronaj prezidențial pentru retrospectiva Brâncuși de la Berlin

Între 20 martie și 9 august 2026, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, al Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron și al Președintelui României, Nicușor Dan, la Neue Nationalgalerie din Berlin are loc cea mai amplă retrospectivă dedicată lui Brâncuși organizată în Germania în ultimele decenii.

Vernisajul va avea loc joi, 19 martie 2026, de la ora 19:00, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Conform sursei citate, expoziția reunește peste 150 de sculpturi, fotografii, filme și documente de arhivă provenite din colecții internaționale și reconstituie parțial celebrul atelier parizian al artistului, oferind publicului, prima dată în afara Franței, o perspectivă rară asupra modului în care Brâncuși își concepea și organiza universul artistic. Curatorii expoziției sunt Klaus Biesenbach și Maike Steinkamp, de la Neue Nationalgalerie, Berlin, alături de Ariane Coulondre și Valérie Loth, de la Centre Pompidou, Paris. Expoziția Brâncuși de la Neue Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin este realizată în colaborare cu Centrul Pompidou, cu sprijinul FREUNDE der Nationalgalerie. Expoziția include și obiecte împrumutate de instituții muzeale din România, printre care Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Național al Țăranului Român, subliniind legătura dintre patrimoniul cultural românesc și recunoașterea internațională a operei artistului.

Seria de conferințe și dezbateri asociate expoziției este realizată în parteneriat cu Institutul Cultural Român și se va desfășura între aprilie și iulie 2026 la Neue Nationalgalerie, reunind istorici de artă, curatori și cercetători specializați în modernismul european. Printre invitați se numără Ariane Coulondre (Centre Pompidou, co-curator al expoziției), Friedrich Teja-Bach (editor al Catalogue Raisonné Brâncuși), istoricul de artă Doina Lemny, cercetătoarea Nina Schallenberg, precum și Megan Luke, specialist în sculptura modernă. Programul urmărește să ofere publicului și specialiștilor o privire mai amplă asupra influenței lui Brâncuși în arta secolului XX, asupra relației sale cu avangarda europeană și asupra dialogului dintre sculptură, fotografie și arhitectură.