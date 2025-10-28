Sucidava Moesica - două milenii de istorie și legende, readuse la lumină

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub egida Consiliului Județean Constanța, a organizat vineri, 24 octombrie 2025, un eveniment complex de prezentare a rezultatelor proiectului cultural „Sucidava Moesica – Debutul cercetărilor. Două milenii de istorie și legende”, derulat în parteneriat cu Asociația Primus Art Laboratory și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Evenimentul, găzduit la sediul muzeului din strada Arhiepiscopiei nr. 7, a reunit cercetători, specialiști și public interesat de patrimoniul istoric dobrogean. Programul a inclus o conferință de presă, la care au participat cercetător dr. Sorin Marcel Colesniuc, responsabil științific al cercetării arheologice sistematice, Georgiana Rusu, președintele Asociației Primus Art Laboratory, și arheologul dr. Petrică Colțeanu, scrie Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, evenimentul a continuat cu susținerea unor comunicări științifice semnate de dr. Sorin Marcel Colesniuc, dr. Petrică Colțeanu și dr. Viorel Ștefan Georgescu, precum și cu vernisajul expoziției temporare „Sucidava Moesica: Vestigii din primele două campanii de cercetări arheologice sistematice”.

„În urma cercetărilor arheologice sistematice desfășurate pe latura de est a zidului de incintă al cetății Sucidava, au fost scos la suprafață zidul turnului de apărare, precum și diverse alte construcții antice. Totodată, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice (unele decorate), fragmente de vase din sticlă antică, monede din bronz și argint, două stele funerare (dintre care una cu inscripție), obiecte din os și fier etc.

Cele mai importante artefacte descoperite în cetatea Sucidava Moesica au fost expuse în vitrine, în cadrul expoziției temporare, oferind publicului interesat de patrimoniul cultural dobrogean ocazia de a le admira”, a afirmat cercetător dr. Sorin Marcel Colesniuc, responsabilul științific al celor două campanii de cercetări arheologice sistematice.

→ Imaginea 1/9: Foto: © Facebook / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Expoziția, deschisă publicului până pe 10 noiembrie 2025, reunește artefacte arheologice din secolele V–VI p. Chr., dintre care menționăm fragmente ceramice, vase din sticlă, monede, două stele funerare, o amuletă, piepteni din os și obiecte din fier, descoperite în timpul celor două campanii de cercetări arheologice (2024/ 2025). În cadrul vernisajului a fost prezentată și o impresionantă selecție fotografică semnată de Marian Adochiței, care documentează procesul de cercetare arheologică și atmosfera de pe șantierul arheologic.