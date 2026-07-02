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Vechea ambulanță cu cai a societății de Salvare (imagine îmbunătățită cu ajutorul AI) Ștefan Anastasiu, „Salvarea” – 25 de ani de activitate, Atelierele Grafice Socec & Co. S. A., București, 1933 (© Muzeul Nicolae Minovici)

Știați că, la începuturi, pentru a semnala plecarea ambulanței-trăsură, sanitarii suflau într-un corn?

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
🗓️ 2 iulie 2026

La începuturi, pentru a semnala plecarea ambulanței-trăsură, sanitarii suflau într-un corn. Sunetul puternic părea că electrizează caii, iar mulțimea, impresionată, făcea loc ambulanței cu fanionul fluturând în aer. Pentru a spori spectacolul galopului, din anul 1908, caii purtau clopoței, notează Muzeul Nicolae Minovici, pe pagina de Facebook a instituției.

Primul intern al Salvării, Ștefan Anastasiu, rememora: „Erau frumoase ambulanțele și ce mândrețe de cai aveam; bine hrăniți si îngrijiți, zburau cu cutiile lor smălțuite si cu geamurile de cristal, pe care nu se zărea nicio pată”.

Ajunși la destinație, aceștia primeau mângâieri și bucăți de zahăr drept răsplată din partea publicului. Într-o iarnă, după o cursă contra cronometru, personalul a fost înduioșat să-i găsească acoperiți cu plăpumi, picioarele umede fiindu-le șterse de un bătrân. (autor text: Mădălina Manolache)

„Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”

Vernisajul expoziției „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”, la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București găzduiește, în perioada 26 iunie - 6 septembrie 2026, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu nr. 2), expoziția temporară „Societatea de Salvare din București. O misiune pentru viață, 120 de ani de la înființare”.

Expoziția este o incursiune coerentă și documentată în istoria uneia dintre cele mai importante instituții de intervenție medicală de urgență din România: Societatea de Salvare din București. Concepută ca un traseu cronologic și tematic, expoziția urmărește evoluția unei inițiative filantropice devenite, în timp, un pilon esențial al serviciilor medicale de urgență, reflectând transformările sociale, tehnologice și instituționale ale secolului trecut.

Program de vizitare: miercuri–duminică, între orele 10.00–18.00 (ultima intrare la ora 17.30)

Bilete:

30 lei – adulți | 15 lei – elevi, studenți, pensionari (include vizitarea tuturor expozițiilor de la Palatul Suțu); 20 lei – adulți | 10 lei – elevi, studenți, pensionari (nu include vizitarea expoziției „Lumea cetăților dacice: oameni, eroi și zei”).

Foto sus: Vechea ambulanță cu cai a societății de Salvare (imagine îmbunătățită cu ajutorul AI) Ștefan Anastasiu, „Salvarea” – 25 de ani de activitate, Atelierele Grafice Socec & Co. S. A., București, 1933 (© Muzeul Nicolae Minovici)

Bibliografie:

P. Botzan, „Cum se transportă răniții cu noul serviciu de pe lângă Societatea de Salvare”, Universul, 7 noiembrie 1908, p. 1.

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