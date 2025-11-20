Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„RomânIA – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, o nouă expoziție la MNAR

„RomânIA – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, o nouă expoziție la MNAR

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 20 noiembrie 2025

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) prezintă în perioada 21 noiembrie 2025- 8 februarie 2026 expoziția-eveniment: „RomânIA – reprezentarea identitară a portului popular în artă”, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

„România prezintă o frescă vie a aventurilor artistice ale iei, în diverse tehnici, de la pictură și sculptură, la grafică, fotografie, obiect, instalație, film, muzică, afișe, modă, timbre, cărți de joc, vaze, bancnote, cărți, albume, desene animate și manuale școlare.

Încă din secolul al XVI-lea, continuând cu secolele al XIX-lea și al XX-lea, cu realismul socialist și până în contemporaneitatea imediată, ia românească a constituit un subiect artistic major. Prin amploare, diversitate și prin cercetarea critică interdisciplinară, inovatoare, România constituie o platformă fără precedent de accesare de către publicul larg a reprezentărilor iei și portului popular în creațiile artistice”, scrie MNAR, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, „România- reprezentarea identitară a portului popular în artă” este o expoziție, nu o luare de poziție în favoarea unor ideologii asociate iei. Selecția relevă felul în care s-a articulat de-a lungul secolelor un limbaj formal, simbolic, decorativ și totodată ideologic în care ia și costumul folcloric au jucat rolul pivotal de agregare, de promovare politică și uneori de impunere vizuală a românității.

Peste 320 de piese, provenind din patrimoniul MNAR și din diverse muzee naționale și internaționale, din colecții private și de la artiști contemporani oferă publicului cel mai bogat material de reflecție și bucurie vizuală pe acest subiect, prezentat vreodată într-un muzeu.

Acestor creații li se vor adăuga lucrări de Henri Matisse, inclusiv celebra pictură La Blouse Roumaine, capodoperă iconică a modernității universale, parte a colecției permanente a Centre Pompidou din Paris – lucrare care părăsește Franța pentru prima oară și care este împrumutată în mod excepțional pentru expoziția România – reprezentarea identitară a portului popular în artă de la MNAR.

Piesele selectate provin din patrimoniul MNAR, de la artiști și colecționari români și de la 30 de muzee și instituții partenere.

Bătălia de la Baia, ilustrată în „Chronica hungarorum” din 1488 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Bătălia de la Baia, 1467. Ziua în care Matia Corvin a fost rănit de trei ori în spate
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua porților deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca
Mihaela Voina jpg
„La Moșie” din Nemțișor, unde bucătăria moldovenească are casa plină, și o rețetă delicioasă de Babka
thumbnail Ramnicul medieval Fl Epure jpg
📁 Carte
Râmnicul medieval - contribuții la cunoașterea istoriei urbane a Vâlcii
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
Expoziția „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
📁 Istoria Modei
Magazinul pălărierului Heinrich Tischler, un loc emblematic pentru moda brașoveană, în urmă cu mai bine de 100 de ani
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
VLC jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios
index (3) jpeg
📁 Carte
Recenzie „Integrarea României în sfera de influență sovietică”