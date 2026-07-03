Repere în cultură la Ziua Timișoarei: un parcurs prin 18 locuri din cartierele Timișoarei

Între 31 iulie și 3 august 2026, Ziua Timișoarei invită publicul să descopere orașul prin proiectele finanțate de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, în cadrul programului Repere în cultură. Tururi ghidate, instalații, expoziții, filme și experiențe urbane aduc în prim-plan memoria, patrimoniul și diversitatea Timișoarei.

În ediția 2026 a Zilei Timișoarei, evenimentele finanțate prin Repere în cultură compun un program care îmbină patrimoniul, artele și explorarea urbană. De la tururi ghidate în locuri definitorii pentru istoria recentă a orașului și până la ateliere, proiecții de film, instalații, expoziții, dans contemporan, experiențe imersive și intervenții în spațiul public, programul propune publicului o întâlnire cu Timișoara ca teritoriu al diversității culturale și al descoperirii, informează un comunicat al organizatorilor evenimentului.

Conform sursei citate, eelecția reunește organizații care lucrează cu teme foarte diverse, dar complementare: hrana și schimbările climatice, memoria Revoluției, patrimoniul comunității maghiare, dansul contemporan, filmul, arta emergentă, arhitectura, relația orașului cu apa, designul și viața cartierelor. Împreună, aceste evenimente contribuie la construirea unei experiențe culturale diverse și invită timișorenii să descopere orașul prin mers, privire, ascultare, participare, reflecție și dialog. Prin Repere în cultură, Ziua Timișoarei propune o hartă afectivă a orașului: una în care Bega, Fabricul, Piața Maria, Casa Maghiară, Parcul Civic, Bastionul, spațiile de artă și locurile încărcate de istorie devin puncte de întâlnire între comunități, generații și practici artistice.

Programul evenimentelor finanțate prin apelul Repere în cultură, la Ziua Timișoarei, în cartierele orașului

31 iulie 2026

17:00–18:30 la Biserica Reformată din Piața Maria: Biserica unde a început Revoluția , tur ghidat, organizator: Asociația Bastion-Varbastya;

, tur ghidat, organizator: Asociația Bastion-Varbastya; 18:00–19:30 la Reciproc Cafe : Gusturi în schimbare, atelier, organizator: CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare;

: atelier, organizator: CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare; 18:00–21:00 la Liceul Tehnic Ion Mincu și Cartierul Vienez by Nord One: Tur Ghidat Beta 2026 x instalație gonflabilă la Cartierul Vienez by Nord One, tur ghidat și instalație, organizator: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș.

1 august 2026

09:00–12:00 în Piața Badea Cârțan: Conversație în cartier, cercetare, organizator: Asociația FABER;

cercetare, organizator: Asociația FABER; 09:00–16:00 la Vila Mal / Parcul Alpine: Descoperă Portul Cultural Timișoara – Tur ghidat la Vila Mal și Parcul de Sculptură , tururi ghidate, organizator: Asociația Culturală Ecluze;

, tururi ghidate, organizator: Asociația Culturală Ecluze; 09:00–19:00 în Parcul Regina Maria: Festivalul VORPARK FABRIC | Heritage of Timișoara , organizat de Asociația Prin Banat;

, organizat de Asociația Prin Banat; 10:00–11:00 în Parcul Regina Maria: Atelier JAZZINO pentru clasele 0-IV , organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat;

, organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat; 10:00–11:30 în Parcul Civic : S trada Fără Nume , spoken word, organizator: Future Standard;

: S , spoken word, organizator: Future Standard; 10:00–12:00 în zona delimitată de Bulevardul 3 august 1919, Piața Romanilor, CET Centru / strada Rabin Dr. Ernest Neumann și strada Episcop Joseph Lonovici: Tur ghidat Vorpak Fabric , tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat;

, tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat; 10:00–16:00 la Casa Maghiară / Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 8: Rubik & Teqball – două hungarikumuri, concurs, organizator: Asociația Bastion-Varbastya;

concurs, organizator: Asociația Bastion-Varbastya; 11:00–12:00 la Biserica Sfânta Ecaterina din Cetate / Str. Bolyai Janos, nr. 6: Recital de jazz contemporan în Biserica Sfânta Ecaterina , concert, organizator: Fundația Culturală Jazz Banat;

, concert, organizator: Fundația Culturală Jazz Banat; 11:30–12:30 în Parcul Regina Maria: Atelier JAZZINO pentru clasele V-VIII , organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat;

, organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat; 14:00–16:00 în Parcul Civic: Un stol de păsări, atelier și happening , organizator: SIMULTAN;

, organizator: SIMULTAN; 17:00–19:00 la Art Encounters / Isho Office 1: Finisaj & tur ghidat FEELS LIKE IT STOPPED RAINING, expoziție, organizator: Art Encounters Foundation;

expoziție, organizator: Art Encounters Foundation; 1700–19:00 la Cinema Studio : FILME BĂNĂȚENE din selecția Ceau, Cinema! 2026, film, organizator: Asociația Pelicula Culturală;

film, organizator: Asociația Pelicula Culturală; 16:00–18:00 în zona delimitată de Bulevardul 3 august 1919, Piața Romanilor, CET Centru / strada Rabin Dr. Ernest Neumann și strada Episcop Joseph Lonovici: Tur ghidat Vorpak Fabric , tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat;

, tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat; 18:00–21:00 la Liceul Tehnic Ion Mincu și Cartierul Vienez by Nord One : Tur Ghidat Beta 2026 x instalație gonflabilă la Cartierul Vienez by Nord One, tur ghidat și instalație, organizator: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș;

: tur ghidat și instalație, organizator: Ordinul Arhitecților din România – Filiala Timiș; 19:00–19:45 în Piața Sfântul Gheorghe: Falling Superstars, spectacol, organizator: Asociația Noi Re-Creăm & Asociația Unfold Motion.

2 august 2026

09:00–12:00 în Piața Badea Cârțan: Conversație în cartier , cercetare, organizator: Asociația FABER;

, cercetare, organizator: Asociația FABER; 09:00–16:00 la Vila Mal / Parcul Alpinet: Descoperă Portul Cultural Timișoara – Tur ghidat la Vila Mal și Parcul de Sculptură , tururi ghidate, organizator: Asociația Culturală Ecluze;

, tururi ghidate, organizator: Asociația Culturală Ecluze; 09:00–20:30 în Parcul Regina Maria: Festivalul VORPARK FABRIC ✺ Heritage of Timișoara , organizat de Asociația Prin Banat;

, organizat de Asociația Prin Banat; 10:00–11:00 în Parcul Regina Maria: Atelier JAZZINO pentru clasele 0-IV , organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat;

, organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat; 10:00–11:30 în Parcul Civic : S trada Fără Nume , spoken word, organizator: Future Standard;

: S , spoken word, organizator: Future Standard; 10:00–12:00 în zona delimitată de Bulevardul 3 august 1919, Piața Romanilor, CET Centru / strada Rabin Dr. Ernest Neumann și strada Episcop Joseph Lonovici: Tur ghidat Vorpak Fabric , tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat;

, tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat; 11:00–16:00, la Scârț Loc Lejer - Muzeul Consumatorului Comunist : Ocolul Banatului în 100 de păretare, ciorbe și vorbe , eveniment pluridisciplinar, organizator: Asociația Culturală CONTRASENS;

: , eveniment pluridisciplinar, organizator: Asociația Culturală CONTRASENS; 11:30–12:30 în Parcul Regina Maria: Atelier JAZZINO pentru clasele V-VIII , organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat;

, organizat de Asociația Prin Banat și Fundația Culturală Jazz Banat; 14:00–16:00 în Parcul Civic: Un stol de păsări , atelier și happening, organizator: SIMULTAN;

, atelier și happening, organizator: SIMULTAN; 15:00–16:00 la Cinema Victoria : Scurtmetraje de animație pentru copii , film, organizator: Asociația Pelicula Culturală;

, film, organizator: Asociația Pelicula Culturală; 16:00–18:00 în zona delimitată de Bulevardul 3 august 1919, Piața Romanilor, CET Centru / strada Rabin Dr. Ernest Neumann și strada Episcop Joseph Lonovici: Tur ghidat Vorpak Fabric , tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat;

, tur ghidat, organizat de Asociația Prin Banat; 18:00–19:00 la Biserica Millennium din Fabric / Piața Romanilor, nr. 6 : Recital de jazz contemporan în Biserica Millennium , concert, organizator: Fundația Culturală Jazz Banat și Asociația Prin Banat;

: , concert, organizator: Fundația Culturală Jazz Banat și Asociația Prin Banat; 19:00–20:30 la Palatul Karl Kunz / Bulevardul 3 August 1919, nr. 3: Patrimoniu reîntregit: EIAR / Primăvara revine pe Palatul Karl Kunz, ceremonie, organizat de Asociația Prin Banat.

3 august 2026

10:00–17:00 , la Casa Maghiară / Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 8 : Ziua porților deschise , tur ghidat, organizator: Asociația Bastion-Varbastya;

, : tur ghidat, organizator: Asociația Bastion-Varbastya; 10:00–17:00 , la Casa Maghiară / Bulevardul Revoluției din 1989, nr. 8 : Expoziție de aparate fotografice , expoziție, organizator: Asociația Bastion-Varbastya;

, : , expoziție, organizator: Asociația Bastion-Varbastya; 17:00–19:00, la MINA Timișoara / Parcare Iulius Town: George Enescu – Poema Română: Immersive Experience, spectacol, organizator: Asociația Scena Muzicală.

Repere în cultură primul program de finanțare multianuală derulat de o autoritate publică locală din România

Proiectele de anvergură ale Timișoarei, cu impact pe termen lung asupra dezvoltării scenei culturale locale sunt finanțate de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, prin programul Repere în cultură. Lansat în 2021, programul a devenit începând cu 2024, primul program multianual din România, susținut de o administrație locală, cu un buget propus de 25 de milioane de lei pentru perioada 2024–2027. Programul oferă organizațiilor posibilitatea de a planifica și implementa proiecte pe parcursul a patru ani. De la lansarea programului, au fost finanțate 32 de proiecte culturale. Proiectele finanțate au animat atât zona centrală a Timișoarei, cât și cartiere precum Fabric, Mehala, Dacia și altele și au extins oferta culturală în întregul oraș.

Până în prezent, proiectele finanțate prin Repere în cultură au atras peste 97.000 de beneficiari direcți – timișoreni care au participat la evenimentele și activitățile organizate. Proiectele multianuale aflate în implementare: bienalele de artă contemporană și arhitectură, festivalurile de film locale, cele două festivaluri de jazz unice în țară, proiectele dedicate designului, dansului, muzicii, atât clasică, precum și electronică, dar și patrimoniului și minorităților, păstrează spiritul viu al Capitalei Culturale și pun Timișoara pe harta marilor scene culturale ale lumii.

Informații detaliate despre activitatea de finanțare a Centrului de Proiecte sunt disponibile aici. Pentru o prezentare sintetică, într-un format de întrebări și răspunsuri accesibil publicului larg, poate fi consultat materialul disponibil aici.

Între 31 iulie și 3 august 2026, Ziua Timișoarei | Timișoara City Celebration transformă orașul într-o mare celebrare a comunității, culturii și experiențelor urbane. Tema ediției din acest an este „Diversitate”, iar mesajul central – „Un oraș. O mie de feluri de a-l trăi. Diversitate.” – invită publicul să descopere Timișoara prin perspective, comunități și experiențe diferite. În acest context, evenimentul continuă platforma dedicată promovării marilor festivaluri și organizații culturale care contribuie la identitatea creativă a orașului. Accesul la toate evenimentele din program este gratuit. Programul evenimentului este în curs de actualizare pe site-ul oficial.

Evenimentul „Ziua Timișoarei” este finanțat de Municipiul Timișoara, coordonat și co-organizat de Centrul de Proiecte și Casa de Cultură.