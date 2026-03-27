Reconstituirea Procesului lui Eichmann, la cea de-a treia ediție

Pe 24 martie 2026, la Opera Națională București, Complexul Educațional Laude-Reut a organizat cea de-a treia ediție a simulării „Procesului lui Eichmann – Mock Trial of Human Rights”, un demers educațional de excepție, desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale Române pentru UNESCO.

Reunind peste 800 de elevi din întreaga țară, evenimentul a deschis cea de-a 17-a ediție 2DAY AMBASSADOR – conferința anuală dedicată diplomației și afacerilor globale pentru elevii de gimnaziu și liceu – și a reafirmat rolul educației experiențiale în formarea unor tineri conștienți, implicați și responsabili, informează un comunicat al Complexului Educațional Laude-Reut.

Conform sursei citate, ediția din acest an a reconfirmat forța unui concept educațional inovator, care aduce împreună istoria, justiția, arta și responsabilitatea civică, transformând învățarea într-o experiență memorabilă. Pe scena Operei Naționale București au urcat 63 de elevi-actori, o distribuție complet nouă, selectată în urma unui casting amplu, care a reunit liceeni ai Complexului Educațional Laude-Reut și ai unor colegii de prestigiu din București și din țară: Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”, Sibiu, Colegiul Național „Johannes Honterus”, Brașov, Colegiul Național Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București și Colegiul Național „Ion Creangă”, București. Elevii au reconstituit, într-o formulă teatral-juridică, procesul nazistului Adolf Eichmann, sub coordonarea regizorului Eugen Oprina, demonstrând nu doar talent artistic, ci și o matură înțelegere a unor teme esențiale precum responsabilitatea individuală, justiția și memoria Holocaustului.

În deschidere, Daniel Jinga, Director General al Operei Naționale București, E.S. Emil Hurezeanu, jurnalist si diplomat și Mihai Manea, Inspector de istorie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, au subliniat importanța educației prin implicare directă și asumarea conștientă a trecutului.

Procesul a fost evaluat de un prestigios complet de judecată format din Laura-Iuliana Scântei, Judecător al Curții Constituționale a României, Csaba Asztalos, Judecător al Curții Constituționale a României și Robert Cazanciuc, Senator în Parlamentul României, care au oferit nu doar un verdict simbolic, ci și reflecții consistente asupra statului de drept și a lecțiilor istoriei.

Evenimentul s-a încheiat prin acordarea diplomelor de participare de către Tova Ben-Nun Cherbis, Președinta și fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut, împreună cu E.S. Lior Ben Dor, Ambasadorul Statului Israel în România și Dan Șandru, Director de studii al Complexului Educațional Laude-Reut.

Catalizatorul pentru dezvoltarea acestui demers a fost succesul simulării procesului eugenistului german Ernst Rüdin – Mock Trial of Human Rights, desfășurată la 27 ianuarie 2023, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York și ulterior în plenul Camerei Deputaților a Parlamentului României. Doisprezece elevi ai Complexului Educațional Laude-Reut au interpretat atunci roluri de procurori, judecători, martori și criminali de război, în fața ambasadorilor, oficialilor internaționali și a presei, demonstrând forța educației prin implicare directă și responsabilitate civică. Impactul acelui moment a generat dezvoltarea unui proiect educațional anual, dedicat simulării proceselor istorice, ca instrument de învățare activă.

În acest context, a fost preluată și adaptată, într-un amplu demers educațional, piesa dramaturgului israelian Motti Lerner, dedicată procesului lui Adolf Eichmann, unul dintre principalii arhitecți ai „Soluției Finale”.

Astfel, în martie 2024, „Procesul lui Eichmann” a fost pus în scenă sub forma unei simulări de proces în plenul Camerei Deputaților, cu participarea elevilor de la Laude-Reut și din alte licee prestigioase din București și din țară, cu sprijinul artistic al Operei Naționale București. Evenimentul a reunit înalți oficiali români, ambasadori, miniștri și peste 450 de elevi din România și din străinătate, confirmând relevanța și forța educațională a acestui demers.

Totodată, Inspectoratul Școlar al Municipiului București a preluat acest model de educație interactivă, organizând, la 22 aprilie 2024, evenimentul „Lecția de istorie – Procesul lui Eichmann”, găzduit de Opera Națională București, cu participarea a 40 de elevi-actori și a peste 850 de elevi din clasele a XI-a, ca public.

Succesul acestui demers a determinat continuarea și extinderea proiectului și anul următor. Astfel, în anul 2025, Complexul Educațional Laude-Reut a organizat cea de-a doua ediție a simulării Procesului lui Eichmann, realizată integral cu o nouă echipă de elevi-actori. Proiectul a căpătat o amploare sporită prin organizarea a trei reprezentații succesive, în spații instituționale de prestigiu: la Opera Națională București (31 martie), la Facultatea de Drept a Universității din București (1 aprilie) și la Înalta Curte de Casație și Justiție a României (28 aprilie). Aceste noi reprezentări au consolidat valoarea educațională a proiectului și au reafirmat capacitatea sa de a transforma istoria într-o experiență vie, relevantă și formativă pentru tineri.

Ediția din 2026 marchează consolidarea acestui demers. „Procesul lui Eichmann – Mock Trial of Human Rights” a devenit astăzi o tradiție educațională de referință a Complexului Educațional Laude-Reut – un proiect care formează tineri prin memorie, responsabilitate și valori democratice. Este o inițiativă care reafirmă, cu fiecare ediție, convingerea că memoria nu aparține doar trecutului, ci reprezintă fundamentul unui viitor construit conștient, în care spunem, împreună: NICIODATĂ DIN NOU, adaugă sursa citată.