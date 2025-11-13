Râmnicul medieval - contribuții la cunoașterea istoriei urbane a Vâlcii

De curând, la Centrul Cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” al Arhiepiscopiei Râmnicului, a fost lansat volumul Râmnicul medieval, semnat de istoricul Florin Epure, director al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea. Evenimentul editorial s-a bucurat de intervențiile unor reputați universitari și personalități ale vieții culturale locale – între care prof. dr. Ion Popescu, conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr și pr. Constantin Olariu –, fiind însoțit de un moment artistic susținut de Alexandra Petrică (nai).

Lucrarea lui Florin Epure abordează, printr-o cercetare extensivă a izvoarelor istorice și a literaturii de specialitate, procesul de transformare a Râmnicului dintr-o așezare rurală într-un centru urban, cu accent pe perioada medievală. Autorul utilizează un vast corpus documentar – hrisoave domnești (inclusiv cele emise de Mircea cel Bătrân, care atestă orașul și județul Vâlcea), cronici, pisanii, mărturii ale călătorilor străini și peste două sute de surse bibliografice – pentru a reconstitui cadrul social, economic și cultural al zonei.

Volumul acoperă o cronologie extinsă, de la urmașii Romei în acest spațiu până la începutul secolului al XIX-lea, trecând prin etapele esențiale marcate de stăpânirile habsburgice și fanariote. Sunt analizate nu doar evoluția instituțională și statutul administrativ al Râmnicului, ci și fenomene precum comerțul de tranzit pe valea Oltului, relațiile interregionale, epidemii, cutremure sau evenimente cu impact asupra comunității.

Un aspect central al cercetării îl constituie dezvoltarea patrimoniului arhitectural și cultural medieval din Vâlcea, parte integrantă a identității istorice a regiunii. Autorul subliniază că orașul Râmnic s-a impus, începând cu secolul al XVI-lea, ca un nod comercial și cultural de prim rang, amplasat strategic pe rutele ce legau Sibiul de Dunăre și de teritoriile sud-dunărene. În acest context, patrimoniul de monumente istorice medievale face din Vâlcea un spațiu definitoriu pentru istoria României, pe care istoricul de artă Henri Focillon îl descria drept „coeur de la Roumanie et patrie de la patrie”.

În prefața volumului, autorul evidențiază caracterul de continuitate al locuirii în zona Râmnicului, documentată arheologic încă din preistorie, dar și procesul treptat de afirmare urbană, de la statutul de târg de vale la cel de oraș.

Demersul lui Florin Epure se distinge prin rigoare metodologică și prin caracterul său interdisciplinar, integrând analiza documentară cu observațiile din domeniile arheologiei, numismaticii și istoriei culturale. În acest sens, lucrarea reprezintă o contribuție semnificativă la istoriografia locală și națională, oferind atât informații inedite, cât și o sinteză coerentă asupra unei perioade definitorii pentru spațiul vâlcean.

Autorul, doctor în istorie cu teza Ctitoriile lui Matei Basarab din Oltenia (2013), este un reputat cercetător și specialist în domenii conexe istoriei (numismatică, heraldică), fiind totodată realizator de emisiuni culturale și membru al mai multor societăți academice. A publicat volume consacrate istoriei monumentelor, ctitoriilor religioase și memoriei eroilor, iar activitatea sa a fost recunoscută prin distincții precum Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” și Ordinul „Crucea Râmnicului”.

Prin Râmnicul medieval, Florin Epure aduce în prim-plan nu doar istoria unui oraș, ci și o frescă a evoluției unui întreg ținut, contribuind la consolidarea memoriei istorice și la valorizarea patrimoniului cultural vâlcean.