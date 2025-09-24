Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Harta Muzeelor jpg

Premieră pentru București: Lansarea primei Hărți a Muzeelor și Caselor Memoriale

📁 Muzee
Autor: Redacția
🗓️ 24 septembrie 2025

Sala Mare a Hanului Gabroveni găzduiește vineri, 26 septembrie 2025, la ora 11:00, conferința de presă dedicată lansării Hărții Muzeelor și Caselor Memoriale din București – un proiect cultural realizat de Weekend Sessions, susținut de Primăriei Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Lansarea marchează un moment important: Bucureștiul primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât în format tipărit, cât și online, pe www.hartamuzeelor.ro, și își propune să devină un instrument util, accesibil și prietenos pentru toți cei care doresc să descopere bogăția patrimoniului cultural al orașului, informează un comuniact al ARCUB.

Conform sursei citate, proiectul este gândit ca un cadou pentru București și pentru comunitatea sa, menit să transforme vizitele la muzeu dintr-o experiență ocazională într-un obicei firesc și plăcut. Harta facilitează accesul publicului la o rețea culturală diversă și valoroasă și vine în sprijinul celor interesați de artă, istorie și tradiție.

Luptă între tătari și cazaci. Pictură de Józef Brandt (© Wikimedia Common)
📁 Istorie Medievală Românească
Expediție de pedeapsă: răzbunarea moldavo-otomană împotriva tătarilor din Bugeac
Iași, capitala Moldovei, la începutul secolului al XVIII-lea. Gravură germană (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Tăvălugul din 1717: invazia austriacă a Moldovei și violenta ripostă a românilor
Afis MACOVEI jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Strada 11 Iunie – istoria unei transformări urbane, surprinsă într-o expoziție
Expoziția temporară „Haina îl face pe om – Incursiune în codul vestimentar de odinioară” (foto: Facebook / Muzeul de Etnografie Brașov)
📁 Istoria Modei
Negrul în moda vestimentară de-a lungul istoriei
Grigore Vasiliu Birlic (© Asociația Internațională pentru Cultură, Economie și Afaceri GVB Grigore Vasiliu Birlic)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Moștenirea lui Grigore Vasiliu Birlic, celebrată la 65 de ani de la prezența sa la Cannes
mineriada Mineri şi ofiţeri de poliţie pe străzile Bucureştiului (iunie 1990)
📁 Istorie contemporană
Mineriada din septembrie 1991: lovitura de stat care a blocat reformarea României
Paris Pallady (4) JPG
📁 Promo și advertorial
Art Safari va fi deschis special pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
2 jpg
📁 Istorie culinară
O dulce poveste lipovenească în episodul 2 al seriei „Portret gastronomic local”: „La Grisha” și Tortul Medovik
Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 - 2020” la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Deschiderea expoziției „Jandarmeria Română 1850 - 2020” la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui