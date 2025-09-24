Premieră pentru București: Lansarea primei Hărți a Muzeelor și Caselor Memoriale

Sala Mare a Hanului Gabroveni găzduiește vineri, 26 septembrie 2025, la ora 11:00, conferința de presă dedicată lansării Hărții Muzeelor și Caselor Memoriale din București – un proiect cultural realizat de Weekend Sessions, susținut de Primăriei Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.

Lansarea marchează un moment important: Bucureștiul primește pentru prima dată o hartă centralizată dedicată muzeelor și caselor memoriale, ce reunește peste 60 de instituții culturale. Aceasta va fi disponibilă atât în format tipărit, cât și online, pe www.hartamuzeelor.ro, și își propune să devină un instrument util, accesibil și prietenos pentru toți cei care doresc să descopere bogăția patrimoniului cultural al orașului, informează un comuniact al ARCUB.

Conform sursei citate, proiectul este gândit ca un cadou pentru București și pentru comunitatea sa, menit să transforme vizitele la muzeu dintr-o experiență ocazională într-un obicei firesc și plăcut. Harta facilitează accesul publicului la o rețea culturală diversă și valoroasă și vine în sprijinul celor interesați de artă, istorie și tradiție.