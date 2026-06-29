Poveștile trecutului, ascunse în lut și țiglă

Muzeul Satului Bănățean Timișoara și Consiliul Județean Timiș organizează marți, 30 iunie 2026, de la ora 17:00, vernisajul expoziției permanente „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”.

„Privite de aproape, țiglele devin adevărate mărturii ale trecutului. Marcajele, formele și tehnicile lor de fabricație dezvăluie istoria comunităților, evoluția meșteșugurilor și transformările peisajului construit de-a lungul timpului”, precizează Muzeul Satului Bănățean Timișoara, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, expoziția reunește aproximativ 100 de piese provenite din Banat și din importante centre ceramice ale regiunii istorice, inclusiv cea mai veche piesă expusă, realizată în 1880 la Fabrica Bohn din Jimbolia. Parcursul expozițional urmărește evoluția acestui element arhitectural, de la țiglele modelate manual din lut ars până la producția industrială, oferind o perspectivă asupra tradiției ceramice din regiune.

Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”, găzduită de Muzeul Satului Bănățean Timișoara (Str. Avram Imbroane, nr. 31), poate fi vizitată de miercuri până sâmbătă, între orele 10:00–18:00, și duminică între orele 12:00–20:00.