Povestea steagului României care a ajuns pe Lună

Cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, Muzeul Național de Istorie a României prezintă, pe pagina de Facebook a instituției, soclul cu fragmente de rocă lunară, colectate de echipajul misiunii „Apollo 11” în timpul primei aselenizări, și drapelul românesc, oferite poporului român de echipajul misiunii „Apollo 17”, în numele președintelui Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, în anul 1970.

Piesele pot fi admirate în cadrul expoziției „Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”, deschisă pentru publicul vizitator.

Conform Muzeul Național de Istorie a României, din cantitatea de mostre lunare colectate de membrii echipajului „Apollo 11” o parte au fost dăruite, de către oficialitățile americane, reprezentanților diferitelor state ale lumii. România a primit, din partea președintelui Richard Nixon și a echipajului misiunii „Apollo 11”, patru mici fragmente de rocă, încastrate într-un glob de celuloid; pe același soclu cu fragmentele se află un drapel tricolor (fanion) care a fost dus pe Lună de astronauții americani.

Soclul de lemn are atașate două plăcuțe cu inscripțiile: „Presented to the people of the Socialist Republic of Romania by Richard Nixon President of the United States of America” („Prezentat poporului Republicii Socialiste România de Richard Nixon, Președintele Statelor Unite ale Americii”) și „This flag of your nation was carried to the Moon and back by Apollo 11, and this fragment of the Moons surface was brought to Earth by the crew of that first manned lunar landing” („Acest steag al națiunii voastre a fost dus pe Lună și înapoi de Apollo 11, iar acest fragment din suprafața Lunii a fost adus pe Pământ de echipajul primei aselenizări cu echipaj uman”).

În colecția Muzeului Național de Istorie a României se află și alte obiecte legate de cucerirea spațiului: imaginea care conține transcrierea mesajelor de bunăvoință ale liderilor statelor lumii, aflate pe discul de silicon lăsat pe lună de Neil Armstrong; o fotografie cu autografele lui Charles Conrad, Alan L. Bean și Richard F. Gordon, membrii echipajului misiunii „Apollo 12”, oferită de astronauți în timpul vizitei în România din 1970; un cub de celuloid cu un mesaj al lui Allan B. Shepard, comandantul misiunii „Apollo 14”; macheta unui modul lunar și un colaj (efigia zborului „Apollo 17”, drapelul României și autografele astronauților Eugene Cernan, Ronald E. Evans, Harisson Schmitt), oferite de Eugene Cernan cu prilejul vizitei în România în anul 1974.

→ Imaginea 1/5: Foto: © ing. Marius Amarie / Muzeul Național de Istorie a României

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