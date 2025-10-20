Expoziție la OAR București și tururi ghidate dedicate memoriei orașului 27 octombrie – 4 noiembrie 2025 | Vernisaj: 27 octombrie, ora 19:00 | OAR București

Tururi ghidate: 26 octombrie și 1 noiembrie, ora 11:00, cu plecare din Grădina Icoanei

Sub straturi de vopsea, tencuială și uitare, fațadele vechilor case din București mai păstrează urme discrete ale unui oraș care odinioară era viu, ordonat și mândru de sine.Proiectul, organizat de asociația Turism Istoric, „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată – o istorie urbană uitată”, finanțat prin Timbrul Arhitecturii de către Ordinul Arhitecților din România, își propune să readucă în atenția publicului aceste mărturii tăcute – plăcuțele vechi cu nume de străzi, numere administrative, însemne de asigurare sau de proprietate – care spun povești despre identitatea urbană a capitalei dinainte de 1950.

În perioada 27 octombrie – 4 noiembrie 2025, sediul Ordinului Arhitecților din România – Filiala București (strada Sfantul Constantin nr 32, la subsol) va găzdui expoziția „Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată”, o incursiune vizuală și documentară în istoria ascunsă a orașului. Vernisajul va avea loc în 27 octombrie, ora 19:00, la sediul OAR București.

Evenimentul va fi completat de două tururi ghidate prin zone istorice ale orașului, organizate în 26 octombrie (inscriere aici) și 1 noiembrie (inscriere aici), cu plecare din Parcul Grădina Icoanei, la ora 11:00, unde participanții vor putea descoperi in situ poveștile acestor plăcuțe și contextul lor urban. De asemenea este și eveniment conex al Bucharest Graphic Days a patra ediție, derulat la Teatrul National din București.

Despre proiect

Prin cercetare de teren, fotografii și documentare digitală, proiectul identifică și cartografiază plăcuțele vechi ale caselor bucureștene, oferind publicului o perspectivă inedită asupra modului în care orașul a fost organizat, asigurat și administrat de-a lungul timpului.Fiecare plăcuță – fie că poartă culorile vechilor sectoare Verde, Roșu, Galben, Albastru, Negru, fie că amintește de societățile de asigurare precum „Naționala Bucuresci” sau „Societatea Dacia”, fie că evocă perioada post-naționalizare prin sigla I.A.L. – Întreprinderea de Administrare Locativă – devine un fragment de memorie urbană, un reper al unei lumi dispărute.

„Aceste plăcuțe nu au strălucirea marmurei, dar spun povești despre cotidianul unui oraș aflat în plină modernizare, despre identități și apartenențe urbane pierdute”, afirmă coordonatorul proiectului arh. Dorothe Hasnaș.„Prin această inițiativă ne dorim să redăm bucureștenilor o parte din memoria orașului, invitându-i să privească mai atent spre fațadele caselor vechi și spre detaliile care dau sens istoriei,” a adăugat Ciprian Plăiașu, istoric și președinte Asociația Turism Istoric

Resurse și lecturi complementare

Articolele publicate pe platforma casemarcate.ro completează cercetarea vizuală a proiectului, explorând teme precum:

Detalii eveniment

Expoziție: Plăcuțele vechi ale caselor din Bucureștii de altădată – o istorie urbană uitată

Perioadă: 27 octombrie – 4 noiembrie 2025

Vernisaj: 27 octombrie, ora 17:30, OAR București

Tururi ghidate: 26 octombrie, respectiv 1 noiembrie, ora 11:00, cu plecare din Parcul Grădina Icoanei

Organizator: Asociatia Turism Istoric / Proiect finanțat prin Timbrul Arhitecturii de către Ordinul Arhitecților din România

Website: www.casemarcate.ro

Pentru informații suplimentare, interviuri sau imagini de presă:📧 turismistoric@gmail.com🌐 www.casemarcate.ro