Opere în prim plan - prezentări de tip conferință în Galeria de Artă Europeană

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) anunță o nouă serie de conferințe din programul Opere în prim plan în Galeria de Artă Europeană, sub titlul „Tentația”.

Conferințele vor fi susținute începând cu data de 25 iulie 2026, tema fiind reluată de două ori în miercurea gratuită, pe 2 septembrie, respectiv 7 octombrie 2026, toate prezentările fiind de la orele 16.00. Conferințele sunt susținute de Mălina Conțu, specialist în cadrul Secției de Artă Europeană, informează un comunicat al MNAR.

Începând cu 1 iulie lucrarea care își va spune povestea „Penelopa și doi pretendenți”, realizată de un artist flamand anonim în secolul al XVII-lea, va putea fi vizionată în Galeria de Artă Europeană, până în luna octombrie 2026.

Pornind de la această ilustrare moralizatoare a episodului descris de „Odiseea” lui Homer (cânturile XVII–XXIII), imaginea subliniază devotamentul Penelopei față de soțul plecat de o decadă în fața numeroșilor pețitori ce o asaltă cu propuneri de mariaj. Plecând de la această reprezentare, prelegerea propune publicului o discuție în jurul unor imagini ale tentației, începând cu reprezentările medievale creștine și până la punerile în scenă moderne ale temei cu multiplele ei asocieri simbolice. Penelopa devine astfel un simbol fidelității conjugale, al inteligenței feminine, țesătura ei este o emblemă a controlului asupra timpului iar pretendenții un indiciu al dezordinii.

Prin această serie de prezentări, MNAR invită publicul să intre în dialog direct cu opere mai puțin sau chiar deloc cunoscute din depozitele Secției de Artă Europeană. Timp de patru luni în Galeria de Artă Europeană este expusă o pictură sau o sculptură în vederea valorificării acesteia din perspectiva unor teme diverse, menite să o pună în altă lumină.

Întâlnirea are loc la etajul al doilea al Galeriei de Artă Europeană în sala Brueghel unde lucrarea adusă în prim plan va fi expusă în perioada mai sus menționată.

Tentația: Penelopa și doi pretendenți. Anonim, secolul al XVII-lea

Galeria de Artă Europeană, etajul 2, Sala Brueghel, Calea Victoriei 49-53

Sâmbătă, 25 iulie 2026, ora 16.00 – Tarif: 32 lei

Miercuri, 2 septembrie, 2026, ora 16.00 – intrarea liberă