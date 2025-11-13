„Monumente medievale sârbe aflate în pericol”, expoziție în cadrul Zilelor Culturii Sârbe la Timișoara

Expoziția „Monumente medievale sârbe aflate în pericol” este găzduită în Galeria 5 din Timișoara, în cadrul evenimentului Zilele Culturii Sârbe la Timișoara, organizat de Uniunea Sârbilor din România.

Expoziția „Monumente medievale sârbe aflate în pericol”, care poate fi vizitată până pe 20 noiembrie, invită la descoperirea și înțelegerea unui patrimoniu cultural unic în Europa de Sud-Est și aduce în atenția publicului o serie de monumente medievale sârbe - în special mănăstiri, biserici și ansambluri monastice aflate în situații de vulnerabilitate, fie din cauza degradării în timp, fie ca urmare a unor contexte istorice și sociale dificile, informează Agerpres.

Conform sursei citate, monumentele reprezintă repere fundamentale ale artei bizantine târzii, ale tradiției ortodoxe sârbe și ale identității culturale și spirituale a poporului sârb. Multe dintre acestea sunt incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, fiind cunoscute pentru frescele lor, arhitectura originală și rolul lor în dezvoltarea culturii medievale din Balcani.

Prin intermediul fotografiilor documentare, al textelor explicative și materialelor informative, expoziția urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la riscul pierderii unor valori istorice irepetabile, să evidențieze importanța conservării și restaurării acestor monumente, să stimuleze dialogul cultural dintre România și Serbia.