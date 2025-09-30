Lansare de carte la Muzeul George Severeanu

Muzeul Municipiului București organizează joi, 9 octombrie 2025, ora 16.00, la Muzeul George Severeanu (Strada Henri Coandă 26, București), evenimentul de lansare a volumului: „Repere ale artei toreutice în Colecția Maria și dr. George Severeanu din a doua epocă a fierului și din cea romană (sec. IV a.Chr. - III p.Chr.)”, autor dr. Sorin Cleșiu.

Apărut la începutul lunii iulie, volumul V din seria dedicată colecției „Maria și dr. George Severeanu” continuă demersul de valorificare a uneia dintre cele mai importante colecții muzeale din România. Cartea reunește informații esențiale și povești inedite despre artefacte remarcabile, completând portretul unei colecții construite cu pasiune, rigoare și rafinament, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, această lucrare reflectă efortul constant de cercetare și documentare, dar și dorința de a duce mai departe moștenirea lăsată de dr. George Severeanu – medic, colecționar și unul dintre fondatorii muzeografiei moderne românești. Pentru echipa muzeului, realizarea volumului a însemnat o redescoperire emoționantă a unor obiecte cunoscute, dar mereu surprinzătoare – o invitație la reflecție și admirație.

Invitați speciali:

dr. Valeriu Sîrbu, cercetător ştiinţific I, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

dr. Adrian Majuru, director general, Muzeul Municipiului Bucureşti

dr. Dan Pîrvulescu, director, Muzeul Municipiului Bucureşti

dr. Sorin Cleşiu, arheolog, Muzeul Municipiului Bucureşti

Moderatorul evenimentului este dr. Vasile Opriş, şef secţie, Muzeul Municipiului Bucureşti. Acces gratuit, în limita locurilor disponibile.