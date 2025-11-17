„La Moșie” din Nemțișor, unde bucătăria moldovenească are casa plină, și o rețetă delicioasă de Babka

Seria documentară „Portret gastronomic local”, difuzată pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase, ajunge, în episodul 10, în județul Neamț și încheie prima serie chiar „La Moșie” în Nemțișor, aproape de Târgu Neamț, într-o gospodărie unde masa lungă îi adună pe toți: gazde, vecini, călători. Aici, ingredientele vin din grădină și din sat, rețetele se dezvoltă din obișnuința locului, iar ospitalitatea este un limbaj comun.

La cinci kilometri de Mănăstirea Neamț, într-o locație rustică, retrasă, departe de zgomotul orașului, pensiunea agroturistică „La Moșie” și punctul gastronomic local cu același nume au devenit un refugiu pentru cei care caută liniște, aer curat și bucate gătite „ca acasă”. Curtea spațioasă, camerele aranjate în stil tradițional, mâncarea pregătită cu produse naturale din grădina proprie și gazdele primitoare transformă fiecare vizită într-o experiență completă, în care relaxarea se împletește firesc cu bucuria mesei în familie.

O bucătărie clădită pe tradiție și pe gustul bine potrivit

În bucătărie, ritmul este dictat de Stelian Voina (Chef Stelios), care a învățat încă din copilărie că gătitul poate fi o formă de artă. Mama lui gătea în fiecare zi pentru nouă copii, iar el a „furat” din mers secretele mâncărurilor de acasă: mâncărica de cartofi, ciorba de legume, tochitura moldovenească, pârjoalele, inclusiv cele de cartofi, și multe alte rețete care pornesc de la ingrediente simple, dar pline de gust. Ani mai târziu, cu experiența din restaurante și pensiuni s-a întors în sat, în aceeași curte în care astăzi oaspeții descoperă meniuri cu rădăcini moldovenești, gătite cu răbdare, în ceaune și oale mari, „pentru toată casa”.

Toamna, „La Moșie” se numără nu doar bobocii, ci și oalele puse pe foc. Este anotimpul în care berbecuțul la ceaun, sloiul de oaie sau ciorbele din rasol de vită își găsesc locul firesc în meniu. Chef Stelios vorbește despre zeama de os ca despre baza oricărei ciorbe reușite și despre echilibrul gusturilor, sare, piper, aciditate, ca despre misiunea principală a unui bucătar: să trimită la masă mâncarea atât de bine potrivită, încât oaspeții să nu mai simtă nevoia să adauge nimic în farfurie.

Dincolo de carne și tocănițe, în gospodăria din Nemțișor, deserturile au propria lor istorie. Mihaela Voina își amintește începuturile, când după deschiderea pensiunii trebuia să pregătească dulciuri românești, pentru Revelion, Crăciun, petreceri de familie, și nu știa exact de unde să pornească. A întrebat femeile din sat, a adunat câte puțin din fiecare rețetă, a aruncat multe tăvi de prăjituri, cozonaci și plăcinte până când a găsit formula potrivită. Astăzi, dulciurile „de la Moșie” sunt simple și gustoase, cu o notă personală care îmbină inspirația din prăjiturile grecești, cunoscute pentru rețetele lor necomplicate, cu tradițiile din zona Neamțului.

Punctele gastronomice locale, precum „La Moșie”, sunt un exemplu clar de cum tradiția, comunitatea și viitorul pot sta la aceeași masă. Ele valorifică produsele locale, susțin micii producători, încurajează colaborarea între vecini și pun în centrul atenției familia, punctul de pornire al oricărei povești gastronomice. Pentru turiști, promisiunea lor este simplă și puternică: rețete de la bunici și străbunici, într-un decor rural autentic, ușor de atins, dar greu de uitat.

Un final dulce al episodului, „ca la Moșie”: Babka reinterpretată de Adrian Dan

Ca în fiecare episod al seriei „Portret gastronomic local”, un creator de conținut reinterpretează un preparat inspirat de locul vizitat. De această dată, desertul ales este Babka, o împletitură spectaculoasă de aluat dospit, cremă de ciocolată, nucă și rom, pe care o poți pregăti și acasă. Rețeta este pregătită de Adrian Dan, creator de conținut gastronomic, care propune un desert generos, numai bun de pus la mijlocul mesei, pentru a fi rupt în felii de toți cei dragi.

Ingrediente

700 g făină, 250 ml lapte, 300 g unt, zahăr, 6 ouă, drojdie uscată, esență de rom, 250 g ciocolată neagră, 250g nucă, 4 curmale medjool, 50 g cacao, 80 g zahăr pudră, zahăr de ornat, 100 ml rom, 150 g zahăr

Mod de preparare

Pentru început, pregătim aluatul: într-un bol încăpător, reunim făina, laptele ușor încălzit, untul moale, zahărul, ouăle și drojdia uscată. Frământăm până obținem un aluat suplu și elastic, apoi îl acoperim și îl lăsăm să se odihnească la frigider timp de 24 de ore. Această maturare lentă îi va conferi frăgezime și aromă.

A doua zi, ne ocupăm de crema intensă de ciocolată. Topim ciocolata neagră împreună cu untul, apoi incorporăm nuca mărunțită, curmalele tăiate mărunt, zahărul, cacaua și romul. Amestecăm până obținem o pastă omogenă și parfumată.

Scoatem aluatul din frigider și îl împărțim în două părți egale. Fiecare bucată se întinde într-o foaie dreptunghiulară, peste care întindem cu generozitate crema. Rulăm strâns, ca pentru cozonac, apoi așezăm rulourile în congelator pentru aproximativ 20 de minute. Acest pas ne ajută să obținem un model frumos la secționare.

După ce s-au fermizat ușor, tăiem fiecare rulou pe lung, obținând două jumătăți cu straturi bine definite. Le împletim delicat, cu partea tăiată în sus, și așezăm împletiturile în forme de copt. Lăsăm babka la dospit aproximativ o oră, până capătă volum.

Coacem timp de 45 de minute, la 170°C, până când se rumenește frumos. Imediat ce o scoatem din cuptor, turnăm peste ea un sirop fierbinte pregătit din apă, zahăr și rom, pentru luciu și extra-aromă.

Producția seriei documentare „Portret gastronomic local”, care va avea în total 10 episoade dedicate unor PGL-uri și regiuni diferite, este realizată de Cronicari Digitali, pentru Amintiri Gustoase, având drept partener principal Electrolux România.