„Întruchipări ale națiunilor” - Opere în prim-plan la Galeria de Artă Europeană

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) anunță o nouă serie de conferințe din programul Opere în prim-plan în Galeria de Artă Europeană sub titlul „Întruchipări ale națiunilor”.

Prima conferință are loc sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 16.00, urmând ca tema să fie reluată în miercurea gratuită din 14 ianuarie și 4 februarie 2026. Programul Opere în prim-plan este inițiat și susținut de de Mălina Conțu, specialist în cadrul Secției de Artă Europeană, informează un comunicat al MNAR.

În data de 29 noiembrie 2025 accesul se va face pe baza biletului de intrare în Galeria de Artă Europeană, în valoare de 32 lei. În datele de 14 ianuarie și 4 februarie 2026 intrarea va fi liberă.

Prin această serie de prezentări invităm publicul să intre în dialog direct cu opere mai puțin sau chiar deloc cunoscute din depozitele Secției de Artă Europeană. Timp de patru luni în Galeria de Artă Europeană va fi expusă o pictură sau o sculptură, în vederea valorificării acesteia din perspectiva unor teme diverse, menite să o pună în altă lumină.

În perioada noiembrie 2025 – februarie 2026, lucrarea care își va spune povestea este „Bonny Kilmeny” realizată de artistul scoțian Robert Hope (1869 – 1936) la finalul secolului al XIX-lea. Pornind de la această imagine simbolică, prezentarea propune publicului o discuție în jurul unor reprezentări alegorice ale ideii de națiune și de identitate națională în Europa modernă cu accent pe perioada în care această ideologie s-a definit și a condus la conturarea statelor naționale.

Bonny Kilmeny este un personaj imaginat, feeric, ireal preluat din saga unui poem scoțian publicat în anul 1813 de James Hogg cu scopul de a evoca, în plină renaștere națională scoțiană un eveniment de referință din trecut: revenirea reginei Mary Stuart din Franța în Scoția în 1561.

Cele trei conferințe cu tema „Întruchipări ale națiunilor” vor avea loc la etajul al doilea al Galeriei de Artă Europeană în sala de pictură impresionistă franceză, unde lucrarea adusă în prim-plan va fi expusă în perioada mai sus menționată.

Conferința „Întruchipări ale națiunilor”

Robert Hope (Edinburgh, 1869 – 1936) – „Bonny Kilmeny”, 1890 – 1910

Galeria de Artă Europeană, etajul 2, Sala Franceză

Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 16.00 – tarif: 32 lei

Miercuri, 14 ianuarie 2026, ora 16.00 – intrare liberă

Miercuri, 4 februarie 2026, ora 16.00 – intrare liberă