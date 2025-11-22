„Între realismul socialist și comunismul național” - O nouă expoziție tematică la Palatul Suțu

Muzeul Municipiului București invită publicul la vernisajul expoziției „Între realismul socialist și comunismul național”, eveniment care va avea loc vineri, 12 decembrie, ora 17:00, proiectul muzeal urmând a fi găzduit în spațiul Pinacotecii București de la Palatul Suțu (Bd. Ion. C. Brătianu, nr. 2).

Expoziția este dedicată unuia dintre cele mai complexe și sensibile capitole ale artei românești din secolul XX: perioada comunistă și formele ei de expresie vizuală, de la realismul socialist la arta de propagandă, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

De-a lungul celor patru decenii de regim, arta a fost profund influențată de contextul politic, devenind adesea un instrument al discursului oficial. În primii ani postbelici, realismul socialist se impune ca direcția estetică dominantă, cu teme glorificatoare ale „omului nou”, ale clasei muncitoare și ale construcției societății socialiste. Începând cu anii ’60 și până în 1989, odată cu dezvoltarea „comunismului național”, presiunea politică asupra artelor se accentuează, iar imaginea publică este modelată prin mesaje culturale controlate, orientate spre istorie, identitate și cultul personalității.

Expoziția explorează modul în care artiștii s-au raportat la aceste realități: unii s-au adaptat, alții au fost marginalizați, iar câțiva au reușit să introducă subtil forme autentice de expresie, în ciuda limitărilor ideologice. Prin lucrări din colecțiile Pinacotecii București, completate de piese din alte secții ale Muzeului Municipiului București, publicul va putea urmări transformările estetice, tematice și de rol ale artistului într-o epocă supusă controlului politic.

Demersul curatorial este unul documentar și contextualizator, fără a glorifica sau condamna. Scopul său este de a înțelege istoria vizuală a unui timp în care arta a devenit uneori instrument politic, dar și un teritoriu în care, pe alocuri, se mai puteau strecura nuanțe, căutări și fragmente de libertate.

Prin această expoziție, Pinacoteca București își reafirmă misiunea de instituție publică de patrimoniu: prezentarea obiectivă, riguroasă și responsabilă a tuturor etapelor artei românești, ca parte fundamentală a memoriei culturale a orașului și a României.

Expoziția se va putea vizita la Palatul Suțu până la data de 30 august 2026.