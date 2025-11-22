Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
„Între realismul socialist și comunismul național” - O nouă expoziție tematică la Palatul Suțu

„Între realismul socialist și comunismul național” - O nouă expoziție tematică la Palatul Suțu

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 22 noiembrie 2025

Muzeul Municipiului București invită publicul la vernisajul expoziției „Între realismul socialist și comunismul național”, eveniment care va avea loc vineri, 12 decembrie, ora 17:00, proiectul muzeal urmând a fi găzduit în spațiul Pinacotecii București de la Palatul Suțu (Bd. Ion. C. Brătianu, nr. 2).

Expoziția este dedicată unuia dintre cele mai complexe și sensibile capitole ale artei românești din secolul XX: perioada comunistă și formele ei de expresie vizuală, de la realismul socialist la arta de propagandă, scrie Muzeul Municipiului București, pe pagina de Facebook a instituției.

De-a lungul celor patru decenii de regim, arta a fost profund influențată de contextul politic, devenind adesea un instrument al discursului oficial. În primii ani postbelici, realismul socialist se impune ca direcția estetică dominantă, cu teme glorificatoare ale „omului nou”, ale clasei muncitoare și ale construcției societății socialiste. Începând cu anii ’60 și până în 1989, odată cu dezvoltarea „comunismului național”, presiunea politică asupra artelor se accentuează, iar imaginea publică este modelată prin mesaje culturale controlate, orientate spre istorie, identitate și cultul personalității.

Expoziția explorează modul în care artiștii s-au raportat la aceste realități: unii s-au adaptat, alții au fost marginalizați, iar câțiva au reușit să introducă subtil forme autentice de expresie, în ciuda limitărilor ideologice. Prin lucrări din colecțiile Pinacotecii București, completate de piese din alte secții ale Muzeului Municipiului București, publicul va putea urmări transformările estetice, tematice și de rol ale artistului într-o epocă supusă controlului politic.

Demersul curatorial este unul documentar și contextualizator, fără a glorifica sau condamna. Scopul său este de a înțelege istoria vizuală a unui timp în care arta a devenit uneori instrument politic, dar și un teritoriu în care, pe alocuri, se mai puteau strecura nuanțe, căutări și fragmente de libertate.

Prin această expoziție, Pinacoteca București își reafirmă misiunea de instituție publică de patrimoniu: prezentarea obiectivă, riguroasă și responsabilă a tuturor etapelor artei românești, ca parte fundamentală a memoriei culturale a orașului și a României.

Expoziția se va putea vizita la Palatul Suțu până la data de 30 august 2026.

Cu trenul printre cărți - expoziție de istorie și modelism feroviar la Biblioteca Națională a României
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cu trenul printre cărți - expoziție de istorie și modelism feroviar la Biblioteca Națională a României
Bătălia de la Baia, ilustrată în „Chronica hungarorum” din 1488 (© Wikimedia Commons)
📁 Istorie Medievală Românească
Bătălia de la Baia, 1467. Ziua în care Matia Corvin a fost rănit de trei ori în spate
bm1 jpg
📁 Carte
„Bătălia de la Sarikamiș (decembrie 1914-ianuarie 1915)
thumbnail Ramnicul medieval Fl Epure jpg
📁 Carte
Râmnicul medieval - contribuții la cunoașterea istoriei urbane a Vâlcii
A treia săptămână a cercetărilor în situl arheologic de la Glina-Bălăceanca (© Muzeul Municipiului București)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Ziua porților deschise la situl arheologic de la Glina-Bălăceanca
Expoziția „Haina îl face pe om. Incursiune în codul vestimentar de odinioară”, la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului
📁 Istoria Modei
Magazinul pălărierului Heinrich Tischler, un loc emblematic pentru moda brașoveană, în urmă cu mai bine de 100 de ani
Târgul Meșterilor Populari din Craiova, edițiile 1978 și 1983 (© Muzeul Olteniei)
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Târgul Meșterilor Populari din Craiova – o istorie de aproape 50 de ani
VLC jpg
📁 Istorie culinară
„Portret gastronomic local”: Povestea PGL-ului „VLC” din Bilbor, satul cu cel mai curat aer din România, și un desert delicios
index (3) jpeg
📁 Carte
Recenzie „Integrarea României în sfera de influență sovietică”