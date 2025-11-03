Inteligența artificială. Provocarea secolului al XXI-lea – Duplex București-Chișinău

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei organizează împreună conferința „Rolul științei în lumea modernă – inteligența artificială. Provocarea secolului al XXI-lea”.

Manifestarea va avea loc joi, 6 noiembrie 2025, începând cu ora 10, în Aula Academiei Române (București, Calea Victoriei, nr. 125) și în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1), informează un comunicat al Academiei Române.

Evenimentul reunește specialiști din cele două academii naționale, cărora li se alătură patru academii de ramură din România: Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, Academia de Științe Tehnice din România, Academia de Științe Medicale din România, Academia de Științe Juridice din România.

În deschiderea conferinței vor lua cuvântul acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei. Prof. Peter Gluckman, președintele Consiliului Științific Internațional, și prof. James Rothman, Universitatea Yale, SUA, laureat al Premiului Nobel în fiziologie sau medicină pentru anul 2013, vor adresa participanților mesaje de salut.

În cadrul conferinței vor fi abordate subiecte din știință și tehnologie în contextul evoluției inteligenței artificiale, impactul acesteia asupra medicinei, analizând beneficiile, provocările majore, riscurile potențiale și măsurile pentru maximizarea avantajelor. Vor fi explorate noi discipline juridice în era inteligenței artificiale, precum dreptul inteligenței artificiale și dreptul „omului digital”. De asemenea, vor fi prezentate provocările și tendințele în infrastructura de calcul pentru inteligența artificială, precum și evoluția cercetării agricole românești într-o lume în schimbare, vor fi enumerate și analizate noile tehnici geonomice în contextul dezbaterilor științifice.

Programul manifestării cuprinde șapte comunicări susținute de acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, prof. dr. Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, împreună cu prof. dr. Gheorghe Ioan Mihalaș și prof. dr. Dorel Săndesc, prof. univ. dr. h.c. Ovidiu Predescu, secretar general al Academiei de Științe Juridice din România, prof. dr. ing. Nicolae Țăpuș, din partea Academia de Științe Tehnice din România, prof. univ. dr. Ioan Jelev, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, dr. ing. Matilda Ciucă și prof. Constantin Rusnac, Academia de Științe a Moldovei.

La finalul manifestării va fi intonat Imnul Dezvoltării Durabile „Planeta Albastră”, pentru cor accapela și pian, lansat la Geneva pe 15 decembrie 2023, în cadrul Ceremoniei de Încheiere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă.

Conferința se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică și participare online. Participarea publicului este liberă.