Inelul de aur de la Betfia, exponatul lunii iulie la Muzeul Țării Crișurilor

Exponatul lunii iulie la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea este Inelul de aur de la Betfia, o piesă de patrimoniu datată în perioada finală a Epocii Bronzului, un strămoș preistoric al monedei.

Inelul face parte din categoria inelelor crestate și a fost realizat prin subțierea capetelor unei sârme din aur, ulterior ornamentată prin incizii fine. Capetele piesei au fost suprapuse și lăsate neornamentate. Obiectul, realizat din aur aluvionar de foarte bună calitate, impresionează prin execuția atentă și rafinamentul detaliilor decorative. Piesa are dimensiunile de 17x16 mm și o greutate de 2,76 grame, precizează Muzeul Țării Crișurilor, pe pagina de Facebook a instituției.

Din punct de vedere cronologic, aceste piese sunt specifice finalului Epocii Bronzului, mai precis secolelor XV-XII a. Chr., fiind produse de meșterii metalurgi ai vremii în spațiul nord-vestic al Transilvaniei, de unde provin majoritatea pieselor analoage, între care un loc de excepție îl ocupă marele tezaur de la Sarasău, din Maramureș.

Din punct de vedere tehnologic, această piesă este un exemplu grăitor al măiestriei la care ajunseseră metalurgii acestei vremi. Metalul era exploatat exclusiv la suprafață, prin spălarea nisipurilor aurifere; odată obținut praful de aur, acesta era topit și prelucrat. Lanțul operațional în sine era unul complicat și necesita stăpânirea unor cunoștințe acumulate în timp, iar punerea lor în practică necesita o deosebită îndemânare.

Din punct de vedere artistic, deși piesa pare una simplă, ornamentarea corpului cu incizii fine îi conferă o notă de complexitate imprimându-i o personalitate aparte, proprie, în care rudimentarul se îmbină cu finețea și eleganța execuției motivului ornamental.

Într-un limbaj vizual al epocii astfel de piese puteau avea o dublă funcționalitate: ele erau etalate ca obiecte de podoabă, dar erau, în același timp, și unități etalon în schimburile elitelor vremii; cu alte cuvinte erau piese cu valoare premonetală – un strămoș preistoric al monedei.

Inelul de aur de la Betfia poate fi admirat în perioada 1-31 iulie, în cetatea Oradea, la Secția Muzeul Orașului Oradea, în Sala cu grifoni, între orele 10:00 și 18:00.