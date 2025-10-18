„În puterea nopții”, expoziție lucrări de gravură occidentală cu teme nocturne la MNAR

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) găzduiește vernisajul expoziției În puterea nopții. Opere cu teme nocturne din colecția de gravură occidentală a Cabinetului de Desene și Gravuri (sec. XVI-XVIII), care va avea loc joi, 23 octombrie 2025, de la ora 18:00, la sediul central din Calea Victoriei 49-53. Expoziția este un proiect al Secției de Arte Grafice, conceput de Patricia Bădulescu, muzeograf.

Este prezentată o selecție de lucrări de gravură occidentală din secolele XVI-XVIII din colecția Muzeului Național de Artă al României, care ilustrează scene nocturne în diferite tehnici. Tematica expoziției valorifică un subiect mai puțin cercetat în istoria artei, dar și în manifestările expoziționale și în publicațiile de specialitate, informează un comunicat al MNAR.

Conform sursei citate, scenele nocturne, deși frecvent asociate cu pictura, au fost abordate și în gravură, un alt mediu bidimensional cu potențial expresiv şi funcții aparte. Cele mai răspândite tehnici ale stampei din modernitatea timpurie i-au constrâns pe artiștii gravori să se confrunte cu provocări specifice precum lipsa culorii și necesitatea de a sugera trecerile de la umbră la lumină doar prin linii, texturi și contraste alb-negru.

În acest context, sensibilitatea artistică și rafinamentul tehnic devin esențiale. Prin urmare, nu este întâmplător faptul că imaginarul nocturn ocupă un loc privilegiat în arta exponenților canonici ai istoriei gravurii, mai ales începând cu secolul al XVII-lea. Expoziția include opere de grafică ale unor artiști cu o apetență deosebită pentru experiment: Rembrandt Harmensz van Rijn şi emulii săi, Giovanni Battista Piranesi, Francisco de Goya.

Lucrările explorează atmosfera şi simbolistica nopţii din perspective variate, fiind grupate în funcţie de teme, autori şi contexte. Opere reprezentative ale maeștrilor amintiți mai sus sunt juxtapuse unor grupaje de lucrări de autori mai puţin cunoscuţi, dar la fel de remarcabili, precum Hendrick Goudt, Jan van de Velde II, Norblin de La Gourdaine.

Expoziția În puterea nopții. Opere cu teme nocturne din colecția de gravură occidentală a Cabinetului de Desene și Gravuri (sec. XVI-XVIII) rămâne deschisă în sala dedicată artelor grafice din Galeria de Artă Europeană în perioada 23 octombrie 2025 – 1 martie 2026 și va fi însoțită de o serie de evenimente conexe pentru toate categoriile de public.

Program

Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, ora 11:00

Atelier pentru copii cu temă de Haloween

Un atelier pentru familii în care confecționăm măști de Haloween plecând de la diversele elemente grafice pe care le găsim în lucrările prezentate în expoziție. Vorbim, citim scurte povestiri „de groază” despre noapte și misterele care se ascund în întuneric și apoi creăm propriile povești de îngrozit părinții.

Sâmbătă, 15 noiembrie 2025, ora 11:00

Atelier de linogravură pentru adulți

Atelier dedicat tehnicii de linogravură, realizat în cadrul expoziției prin care publicul participant va fi introdus într-o scurtă istorie a tehnicii abordate, cu referințe și la celelalte tehnici de gravură: xilogravură, acvaforte, acvatinta care vor fi exemplificate în lucrările din expoziție. Atelierul are și o componentă practică, aceea prin pare participanții pot experimenta tehnica linogravurii.

Joi, 5 februarie 2026, ora 16:30

Conferință susținută de curatoarea expoziției, Patricia Bădulescu, muzeograf secția de Arte Grafice, cu tema Rembrandt: modernitate şi imaginar nocturn