Idei în Agora: „Ideea națională în România de azi” - Ioan-Aurel Pop în dialog cu Sorin Antohi

Muzeul Municipiului București organizează un nou eveniment din seria „Idei în Agora”, cu tema „Ideea națională în România de azi”, Ioan-Aurel Pop în dialog cu Sorin Antohi.

Evenimentul va avea loc marți, 25 aprilie 2023, ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei 151). Intrarea este liberă, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

„În epoca globalizării, după intrarea în Uniunea Europeană (dar încă înainte de a trece ultima sa frontieră internă), o discuție despre ideea națională ar putea părea (și multora le pare) anacronică sau, și mai rău, reacționară. Războaiele culturale din ultimele trei decenii au avut totuși în centru, aproape întotdeauna și adesea reluînd în diverse moduri dispute mai vechi, conceptele și metaforele, faptele și miturile «românității». Dar cum arată toate acestea dacă sînt discutate calm, cuprinzător, comparativ, critic? ​Dialogul meu cu Ioan-Aurel Pop va porni de la o «arheologie» a ideii naționale românești, va face o analiză a prezentului și va privi în viitor”, spune Sorin Antohi, în comunicatul citat.

Ioan-Aurel Pop (n. 1955) este istoric, profesor universitar (din 1996) și fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj (2012-2020), membru titular (din 2010) și președinte (din 2018) al Academiei Române.

Opera sa este axată pe cercetarea istoriei medievale a românilor și a Europei Centrale și de Sud-Est (instituțiile medievale românești, formațiuni politice româno-slave din Transilvania, raporturile românilor din Transilvania cu spațiul românesc extracarpatic, influența bizantină asupra românilor, raporturile Transilvaniei cu Europa Centrală si Occidentală, structura etnică și confesională a Transilvaniei). A elaborat, de asemenea, manuale școlare alternative pentru liceu. Peste șaăte sute de studii.

Numeroase titluri (inclusiv doctorate onorifice), diplome, medalii, premii. Membru în multe societăți savante și academii, între care Academia Europaea. Visiting professor în mai multe țări, director al filialelor ICR din New York și Veneția.