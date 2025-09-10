„Flamura verde slăvește Semiluna. Istoria Imperiului Otoman”, noul volum din colecția „Marile imperii ale lumii”, semnat de Dan-Silviu Boerescu

De la stepele Asiei Centrale la porțile Vienei, de la cucerirea Constantinopolului la abolirea Califatului, Imperiul Otoman a scris una dintre cele mai spectaculoase și controversate epopei ale istoriei universale. În cel de-al cincilea volum al colecției „Marile imperii ale lumii”, Flamura verde slăvește Semiluna. Istoria Imperiului Otoman, publicat de Editura Neverland, Dan-Silviu Boerescu reconstituie destinul grandios și dramatic al unui imperiu care a dominat trei continente vreme de peste șase secole.

Imperiul Otoman nu a fost doar o forță militară necruțătoare, ci și un mecanism sofisticat de guvernare, o rețea de culturi, limbi și religii conviețuind sub autoritatea sultanului. De la un mic beylik turcesc în Anatolia, la un colos care administra un teritoriu de peste cinci milioane de kilometri pătrați, expansiunea otomană a transformat pentru totdeauna Europa și Orientul. Cucerirea Balcanilor, căderea Bizanțului, dominația asupra Orientului Mijlociu și Africii de Nord, dar și expedițiile spre îndepărtata Indonezie sau prezența în Atlantic arată dimensiunea globală a expansiunii otomane.

Dan-Silviu Boerescu reface traseul unor figuri legendare: Mehmed Cuceritorul, arhitectul prăbușirii Constantinopolului; Soliman Magnificul, întruchiparea gloriei otomane; Baiazid Fulgerul, înfrânt de Timur Lenk; ori Roxelana, influenta favorită a haremului imperial. În contrapunct, se află adversarii de temut ai Semilunii – Vlad Țepeș, Iancu de Hunedoara, Șerban Cantacuzino sau Constantin Brâncoveanu – personalități care au scris, prin rezistența lor, o altă istorie, aflată la marginea uriașului imperiu.

Narațiunea volumului urmărește etapele definitorii ale istoriei otomane: de la epoca marilor cuceriri și a expansiunii neînfrânate la epoca fastului imperial și stagnării, pentru a ajunge, în cele din urmă, la îndelungata decădere a „Marelui bolnav al Europei”. Luptele interne pentru putere, intriga din harem, rivalitatea cu marile puteri europene și bătăliile decisive – de la Câmpia Mierlei și Lepanto, la cele două asedii ale Vienei – sunt prezentate ca momente-cheie în traseul unei civilizații aflate mereu între apogeu și declin.

Cartea merge însă dincolo de simple evenimente militare. Dezvăluie felul în care Imperiul Otoman a fost, deopotrivă, un califat și un proiect politic, o ordine susținută de religie, dar și de o birocrație pragmatică, capabilă să administreze un mozaic de popoare și tradiții. Volumul descrie impunătoarea arhitectură orientală, cu moscheile și palatele de la Istanbul, cu realitățile războaielor de frontieră și tensiunea geopolitică dintre Est și Vest.

Mustafa Kemal Atatürk a înțeles că imperiul nu mai putea fi salvat și a ales să-l transforme în fundamentul unui stat național modern, rupt de trecut, dar ancorat în Occident. De la abolirea Califatului și reformele radicale la redefinirea identității turcești, Atatürk devine simbolul unei tranziții istorice de la imperiu la națiune.

Într-un stil narativ care îmbină rigoarea istorică și forța evocatoare, Dan-Silviu Boerescu arată cum marile imperii nu sunt doar construcții politice, ci și spații fragile, în care gloria și decadența coexistă, iar moștenirea lăsată de acestea continuă să influențeze, peste secole, granițele și mentalitățile lumii de azi. Flamura verde slăvește Semiluna este, în același timp, o frescă a Orientului otoman și un avertisment despre fragilitatea ordinii mondiale.

Volumul este disponibil în punctele de distribuție a presei și în librăriile din întreaga țară. Îl puteți comanda și direct, de pe site-ul editurii, accesând acest link.