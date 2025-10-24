Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 25 octombrie 2025
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.
Sâmbătă, 25 octombrie
Maratonul lansărilor de carte în FNT
11.00 Librăria Cărturești Modul (Str. Academiei, nr. 18-20)
Va urma. 10 piese politice de Gianina Cărbunariu, Editura Matca
Învinși și învingători. Artiști în culisele scenei socialiste de Cristina Modreanu, Editura Vremea
Mulțumesc de Constantin Chiriac, Editura Junimea
Cultură și credință. Părintele Constantin Necula în dialog cu Constantin Chiriac de Constantin Chiriac și Constantin Necula, Editura Junimea
Ivo van Hove, frenezia creației. Coordonator Frédéric Maurin, traducerea Sorin Gherguț, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Sfârșitul lumii valorilor de Krystian Lupa și Łukasz Maciejewski, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Ăsta-i Shakespeare de Emma Smith, traducerea Adrian Buz, Fundația Culturală „Camil Petrescu”
Gustul teatrului de Carmen Mihalache, Editura Junimea
Safari de Mihai Maniuțiu, Editura Humanitas
un regizor: Theodor-Cristian Popescu de Raluca Blaga, UArtPress și Presa Universitară Clujeană
Revista Vestul Dramatic, coordonator Denisse Moise, proiect implementat de Teatrul de Vest Reșița
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
17.00 Centrul de Teatru Educațional Replika
În zori, lumina e mai aspră de Mihaela Michailov
Regia: Radu Apostol
Scenografia: Gabi Albu
Video: Elena Găgeanu
Asistentă scenografie: Cosmina Croitoru
Coregrafia: Florin Fieroiu
Muzica originală și Sound design: Sebastian Androne-Nakanishi
Light design: Radu Apostol
Producător: Centrul de Teatru Educațional Replika, în parteneriat cu ADO
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limbile română și idiș cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
17.00 Teatrul Metropolis, Sala Mare
Goodbye, Lenin! de Wolfgang Becker și Bernd Lichtenberg
Traducerea: Elise Wilk
Dramatizarea: Bernd Lichtenberg
Regia: Eugen Jebeleanu
Scenografia: Velica Panduru
Decorul (producție): Tukuma Works
Costumele: Carmen Secăreanu
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Niko Becker
Imagine video: Iustin Șurpănelu
Asistență scenografie: Maria Constantin
Producător: Teatrul Tineretului Metropolis, București
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
19.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Lina de Alexandra Felseghi
Regia: Adina Lazăr
Scenografia: Bianca și Sabina Veșteman
Sound design: Adrian Piciorea
Producător: Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu-Gheorghe
Durata: 2h 40min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limbile engleză și maghiară
SOLD OUT
19.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Mary Stuart, adaptare de Robert Icke, după Friedrich Schiller
Traducerea: Irina Velcescu
Versiunea scenică: Daniela Dima, regizor asociat
Regia: Andrei Șerban
Decorul: Helmut Stürmer
Costumele: Corina Grămoșteanu
Video design: Andrei Cozlac
Muzica originală: Alexei Țurcan
Light design: Cristian Niculescu
Sound design: Liviu Stoica
Producător: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Durata: 2h 40min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
19.30 Teatrul Evreiesc de Stat
Mesia de Martin Sherman
Traducerea: Lorena Luchian, Alexandru Panait și Andrei Măjeri
Adaptarea și regia: Andrei Măjeri
Scenografia: Irina Chirilă
Mișcarea scenică: Daniel Dragomir
Muzica originală: Folclor sefard
Light design: Andrei Ignat, Andrei Măjeri
Producător:Teatrul Evreiesc de Stat
Durata: 1h 50min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Bilete disponibile https://www.mystage.ro/spectacole/mesia-fnt-4947/date/40939
#Focus: RADU AFRIM
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
TEATRO LÚCIDO la malul infinitului
Scenariul și regia: Radu Afrim
Include texte de: Adriana Bittel, Bogdan Răileanu, Doina Ruști
Scenografia: Irina Moscu
Coregrafia: Flavia Giurgiu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light design: Cristian Niculescu
Video design: Andrei Dermengiu
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 3h 40min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Spectacol pe gradene
SOLD OUT
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Janovics
Dramaturgia: Nikolett Németh
Regia: Attila Vidnyánszky Jr.
Decorul: Csaba Csíki
Costumele: Zsuzsanna Cs. Kiss
Coregrafia: István Berecz
Muzica originală: Dávid Mester
Producător: Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Durata: 3h (cu pauză)
12+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
TVR Cultural la FNT
20.00 Cumetrele de Michel Tremblay
Regia: Petre Bokor
Adaptarea și regia TV: Eugen Todoran
Din distribuţie: Tamara Buciuceanu, Adriana Trandafir, Dorina Lazăr, Carmen Tănase
Producție: TVR (1997), preluat de la Teatrul Bulandra
Durată: 1h 40min
Audiență generală
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Raluca Aprodu, actriță
Andrei Măjeri, regizor
Moderator: Zomir Dimovici
12.00 – 13.00
Cosmina Olariu, actriță
Bolasz Bodolai, actor
Moderator: Octavian Szalad
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Lecția de zbor
(Partea I – Zborul fără vizibilitate)
Scenariu radiofonic de Ada-Maria Ichim și Gavriil Pinte
Regia artistică: Gavriil Pinte
În distribuție: Vasile Toma, Ada Navrot, Paula Trifu, Dan Bordeianu, Felicia Pinte, Magda Duțu, Cristina Toma, Marcelo Cobzariu, Gavriil Pinte, Mircea Constantinescu, Matei Tibacu, Voicu Aaniței, Tomi Cristin
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Stelică Muscalu
Regia tehnică: Tom Brânduș
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2023.
FNT On Air
17.00 – Radio România Cultural
Belvedere
de Ana-Maria Bamberger
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Cezarina Udrescu
În distribuţie: Horaţiu Mălăele, Luminiţa Borta, Ozana Oancea
Regia de montaj: Monica Wilhelm şi Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Redactor şi coordonator de proiect: Domnica Ţundrea
Înregistrare din anul 2013.