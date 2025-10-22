Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 23 octombrie 2025

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.

Joi, 23 octombrie

Eveniment găzduit în FNT

13.00 Muzeul Național al literaturii Române (Strada N. Crețulescu, nr.8)

Mihai Ispirescu 85

Întâlnire cu dramaturgul Mihai Ispirescu

Invitați: criticii de teatru Doina Papp, Ioan Cristescu

FNT Educațional

16.00 Teatrul Național „I.l. Caragiale” din București, Sala Media

Cum ne formăm. Cum evoluăm. Cum ne privim

întâlnire a trupelor de teatru de adolescenți din București

cu regizorul Radu Afrim, artist asociat al FNT

despre influențe artistice transformatoare, desprinderi necesare,

vulnerabilități artistice și momente de nesiguranță

Moderator: Mihaela Michailov, curatoare FNT Educațional

Durata: 1h30min

17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”

Lecția de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi

Regia: Bobi Pricop

Scenografia: Oana Micu

Mișcarea scenică și muzica originală: Eduard Gabia

Light design: Dodu Ispas, Ștefăniță Rezeanu

Sound design: George Udrea

Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 1h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

Spectacol pe gradene

18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Incendii de Wajdi Mouawad

Traducerea: Zeno Fodor

Regia: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Muzica originală: Alexandru Suciu

Light-design: Daniel Klinger

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 2h 30min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

Orașul comoară

Dramatugia: Petro Ionescu

Regia: David Schwartz

Scenografia: Mihai Păcurar

Coregrafia: Dominik M. Iabloncic

Muzica originală: Mara Solomon

Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei

Producător: Reactor de creație și experiment Cluj

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”

Mândrie și prejudecată (un fel de)

De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”

Traducerea: Adrian Nicolae

Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu

Decorul: Andreea Săndulescu

Costumele: Alexandra Boerescu

Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc

Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu

Producător: Teatrul Excelsior București

Durata: 2h 30min (cu pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio

Trei surori de A.P. Cehov

Traducerea: Raluca Rădulescu

Regia: Theodor-Cristian Popescu

Conceptul și scenografia: Velica Panduru

Decorul: Velica Panduru (coproducție decor: Tukuma Works)

Costumele: Sabina Reus

Coregrafia: Flavia Giurgiu

Muzica originală și Sound design: Andrei Raicu

Light design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț

Durata: 2h 30min (cu pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)

Ferma animalelor

Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell

Regia: Andrei Huțuleac

Scenografia: Maria Nicola

Coregrafia: Ștefan Lupu

Song-uri: Oana Pușcatu

Light design: Lucian Moga

Sound design: Marin Grigore

Producător: Teatrul Mic București

Durata: 2h (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

TVR Cultural la FNT

22.00 Bani din cer de Ray Cooney

Regia: Horațiu Mălăele

Regia TV: Silviu Jicman

Din distribuţie: George Mihăiţă, Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă

Producție: TVR (2008), preluat de la Teatrul de Comedie

Durată: 1h 30min

Audiență generală

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Răzvan Mazilu, regizor

Rodica Mandache, actriță

Moderator: Zomir Dimovici

12.00 – 13.00

Botond Nagy, regizor

Doina Lupu, director de programe UNITER

Moderator: Octavian Szalad

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT Educațional. Spectacole

Joi, 23 octombrie, ora 10.20, Colegiul Economic Viilor

Alice în Țara Ferentari

Regia, adaptarea și dramatizarea: Nona Șerbănescu și Alex Fifea

Asistență regie: Daria Roșianu

Mișcare scenică: Anca Stoica

Costume: Marian Enache

Suport vizual: Nona Șerbănescu

Fotografie: Vlad Roșianu și Petrișor Barbu

Producător: Asociația Ferentari

FNT Educațional. Ateliere

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București

Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare

Susținut de: Ana Crăciun Lambru

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București

Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică

Susținut de: Alina Herescu

20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București

Atelier de coregrafie

Susținut de: Sergiu Diță

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Ana Blandiana – Neteama de moarte

Scenariu radiofonic: Ion-Costin Manoliu

Regia artistică: Nicolae Mărgineanu

Cu participarea scriitoarei Ana Blandiana.

În distribuție: Maria Ploae, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu, Radu Bânzaru, Amalia Ciolan, Mioara Ifrim, Alin Panc, Armand Calotă, Mircea Constantinescu, Cristina Constantinescu, Afrodita Androne, Tache Florescu, Magda Duțu, Ion-Costin Manoliu, Nicolae Mărgineanu

Muzică originală: Andrei Miricescu

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Regia muzicală: Patricia Prundea

Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2024.

FNT On Air

22.00 – Radio România Cultural

Oedip la Colonos

(Premieră)

de Sofocle

Traducerea: George Fotino

În distribuţie: Dan Condurache, Marina Flueraşu, Ioana Calotă, Alexandru Georgescu, Mircea Constantinescu, Gavriil Pinte, Ştefan Velniciuc, Nicolae Călugăriţa, Dan Aştilean, Mugur Arvunescu, Ion Haiduc, Dorin Andone, Orodel Olaru, Mihai Verbiţchi, Victor Vurtejanu, Vasile Toma și Sergiu Cioiu

La percuţie: Lucian Maxim

Regia de montaj: Florin Bădic

Regia de studio: Milica Creiniceanu şi Janina Dicu

Muzica originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu

Sound design: Mihnea Chelaru

Redactor şi producător: Domnica Ţundrea

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte

FNT On Air

23.05 – Radio România Cultural

Schije de memorie

de Gianni Forte

Traducerea: Eva Șimon

Adaptarea radiofonică: Oana Cristea Grigorescu

În distribuţie: Dan Clucinschi, Daniela Ioniță Marcu, Manuela Ciucur, Adrian Dima, Angel Popescu, Crenguța Hariton, Antoaneta Zaharia, Alexandra Răduță, Ovidiu Petre, Răzvan Ursuleanu

Regia de studio: Janina Dicu

Muzica originală: Andrei Miricescu

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Sound design și regia artistică: Mihnea Chelaru