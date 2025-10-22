Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 23 octombrie 2025
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.
Joi, 23 octombrie
Eveniment găzduit în FNT
13.00 Muzeul Național al literaturii Române (Strada N. Crețulescu, nr.8)
Mihai Ispirescu 85
Întâlnire cu dramaturgul Mihai Ispirescu
Invitați: criticii de teatru Doina Papp, Ioan Cristescu
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
FNT Educațional
16.00 Teatrul Național „I.l. Caragiale” din București, Sala Media
Cum ne formăm. Cum evoluăm. Cum ne privim
întâlnire a trupelor de teatru de adolescenți din București
cu regizorul Radu Afrim, artist asociat al FNT
despre influențe artistice transformatoare, desprinderi necesare,
vulnerabilități artistice și momente de nesiguranță
Moderator: Mihaela Michailov, curatoare FNT Educațional
Durata: 1h30min
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala „Ion Caramitru”
Lecția de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi
Regia: Bobi Pricop
Scenografia: Oana Micu
Mișcarea scenică și muzica originală: Eduard Gabia
Light design: Dodu Ispas, Ștefăniță Rezeanu
Sound design: George Udrea
Producător: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova
Durata: 1h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
Spectacol pe gradene
18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Incendii de Wajdi Mouawad
Traducerea: Zeno Fodor
Regia: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul: Andreea Săndulescu
Costumele: Alexandra Boerescu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light-design: Daniel Klinger
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 30min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
18.30 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
Orașul comoară
Dramatugia: Petro Ionescu
Regia: David Schwartz
Scenografia: Mihai Păcurar
Coregrafia: Dominik M. Iabloncic
Muzica originală: Mara Solomon
Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei
Producător: Reactor de creație și experiment Cluj
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.00 Teatrul Excelsior, Sala „Ion Lucian”
Mândrie și prejudecată (un fel de)
De Isobel McArthur, după romanul lui Jane Austen „Mândrie și prejudecată”
Traducerea: Adrian Nicolae
Regia și light-design-ul: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul: Andreea Săndulescu
Costumele: Alexandra Boerescu
Mișcarea scenică: Mariana Gavriciuc
Muzica originală și aranjament muzical: Alexandru Suciu
Producător: Teatrul Excelsior București
Durata: 2h 30min (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Trei surori de A.P. Cehov
Traducerea: Raluca Rădulescu
Regia: Theodor-Cristian Popescu
Conceptul și scenografia: Velica Panduru
Decorul: Velica Panduru (coproducție decor: Tukuma Works)
Costumele: Sabina Reus
Coregrafia: Flavia Giurgiu
Muzica originală și Sound design: Andrei Raicu
Light design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Tineretului Piatra Neamț
Durata: 2h 30min (cu pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
21.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
Ferma animalelor
Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell
Regia: Andrei Huțuleac
Scenografia: Maria Nicola
Coregrafia: Ștefan Lupu
Song-uri: Oana Pușcatu
Light design: Lucian Moga
Sound design: Marin Grigore
Producător: Teatrul Mic București
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
TVR Cultural la FNT
22.00 Bani din cer de Ray Cooney
Regia: Horațiu Mălăele
Regia TV: Silviu Jicman
Din distribuţie: George Mihăiţă, Virginia Mirea, Mihaela Teleoacă
Producție: TVR (2008), preluat de la Teatrul de Comedie
Durată: 1h 30min
Audiență generală
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Răzvan Mazilu, regizor
Rodica Mandache, actriță
Moderator: Zomir Dimovici
12.00 – 13.00
Botond Nagy, regizor
Doina Lupu, director de programe UNITER
Moderator: Octavian Szalad
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT Educațional. Spectacole
Joi, 23 octombrie, ora 10.20, Colegiul Economic Viilor
Alice în Țara Ferentari
Regia, adaptarea și dramatizarea: Nona Șerbănescu și Alex Fifea
Asistență regie: Daria Roșianu
Mișcare scenică: Anca Stoica
Costume: Marian Enache
Suport vizual: Nona Șerbănescu
Fotografie: Vlad Roșianu și Petrișor Barbu
Producător: Asociația Ferentari
FNT Educațional. Ateliere
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București
Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare
Susținut de: Ana Crăciun Lambru
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București
Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică
Susținut de: Alina Herescu
20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București
Atelier de coregrafie
Susținut de: Sergiu Diță
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Ana Blandiana – Neteama de moarte
Scenariu radiofonic: Ion-Costin Manoliu
Regia artistică: Nicolae Mărgineanu
Cu participarea scriitoarei Ana Blandiana.
În distribuție: Maria Ploae, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu, Radu Bânzaru, Amalia Ciolan, Mioara Ifrim, Alin Panc, Armand Calotă, Mircea Constantinescu, Cristina Constantinescu, Afrodita Androne, Tache Florescu, Magda Duțu, Ion-Costin Manoliu, Nicolae Mărgineanu
Muzică originală: Andrei Miricescu
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2024.
FNT On Air
22.00 – Radio România Cultural
Oedip la Colonos
(Premieră)
de Sofocle
Traducerea: George Fotino
În distribuţie: Dan Condurache, Marina Flueraşu, Ioana Calotă, Alexandru Georgescu, Mircea Constantinescu, Gavriil Pinte, Ştefan Velniciuc, Nicolae Călugăriţa, Dan Aştilean, Mugur Arvunescu, Ion Haiduc, Dorin Andone, Orodel Olaru, Mihai Verbiţchi, Victor Vurtejanu, Vasile Toma și Sergiu Cioiu
La percuţie: Lucian Maxim
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu şi Janina Dicu
Muzica originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu
Sound design: Mihnea Chelaru
Redactor şi producător: Domnica Ţundrea
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte
FNT On Air
23.05 – Radio România Cultural
Schije de memorie
de Gianni Forte
Traducerea: Eva Șimon
Adaptarea radiofonică: Oana Cristea Grigorescu
În distribuţie: Dan Clucinschi, Daniela Ioniță Marcu, Manuela Ciucur, Adrian Dima, Angel Popescu, Crenguța Hariton, Antoaneta Zaharia, Alexandra Răduță, Ovidiu Petre, Răzvan Ursuleanu
Regia de studio: Janina Dicu
Muzica originală: Andrei Miricescu
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Sound design și regia artistică: Mihnea Chelaru
- Înregistrare din anul 2025.