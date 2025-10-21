Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 22 octombrie 2025
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.
Miercuri, 22 octombrie
TNR la FNT
12.00 UNITER
Trilogia Labdacizilor
(„Oedip rege”, „Oedip la Colonos” şi „Antigona” de Sofocle) – selecțiuni
audiție în avanpremieră
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Durata: 2h
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
16.00 ARCUB, Sala Mare
Democrația e faină! A demokrácia szórakoztató! Democracy is Fun!
Valori ale artelor spectacolului și experiența democrației prin artă
Artist-talk și prezentare proiect (exemplificări video)
Producători: Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe și Forumul Cultural Austriac
Durata: 1h 30min
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
Modul spectacole-lectură
16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media
Nori de vânzare (ieftin) de Alexandru Ivănoiu
Coordonator: Radu Horghidan
Co-producători: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, UNITER și FNT35
Durata: 1h
14+
Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
17.00 și 21.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Furtuna de William Shakespeare
Traducerea: Ádám Nádasdy
Dramatizarea: Anna Veress
Regia: Viktor Bodó
Decorul: Hanna Erős
Costumele: Bori Zatykó
Muzica originală: Klaus von Heydenander
Light design: Sándor Baumgartner
Producător: Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
17.00 și 21.00 Teatrul Odeon, Sala Majestic
Iona de Marin Sorescu
Regia: Silviu Purcărete
Scenografia și light design: Dragoș Buhagiar
Muzica originală: Vasile Șirli
Producători: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Tokyo Metropolitan Theatre
Durata: 1h 15min (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
18.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Incendii de Wajdi Mouawad
Traducerea: Zeno Fodor
Regia: Alexandru Mâzgăreanu
Decorul: Andreea Săndulescu
Costumele: Alexandra Boerescu
Muzica originală: Alexandru Suciu
Light-design: Daniel Klinger
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 2h 30min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
19.00 Teatrul Mic, Sala Atelier (Str.Constantin Mille, nr.16)
Ferma animalelor
Scenariu teatral de: Andrei Huțuleac după „Ferma animalelor” de George Orwell
Regia: Andrei Huțuleac
Scenografia: Maria Nicola
Coregrafia: Ștefan Lupu
Song-uri: Oana Pușcatu
Light design: Lucian Moga
Sound design: Marin Grigore
Producător: Teatrul Mic București
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
19.00 Opera Națională București
Am bombardat New Haven de Joseph Heller
Traducerea: Ramona Tripa
Regia: László Bocsárdi
Decorul: József Bartha
Costumele: Anna-Aletta Lokodi
Coregrafia: Noémi Bezsán
Muzica: Magor Bocsárdi
Producător: Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Durata: 3h (cu pauză)
14+
Spectacol în limba română și traducere în limba engleză
Bilete disponibile https://tickets.operanb.ro/
19.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier
Orașul comoară
Dramatugia: Petro Ionescu
Regia: David Schwartz
Scenografia: Mihai Păcurar
Coregrafia: Dominik M. Iabloncic
Muzica originală: Mara Solomon
Light design și Sound design: Cătălin Filip și Alex Maftei
Producător: Reactor de creație și experiment Cluj
Durata: 2h (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
20.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Studio
Proorocul Ilie de Tadeusz Słobodzianek
Traducerea: Luiza Săvescu și Passionaria Stoicescu
Dramaturgia: Diana Nechit
Regia: Botond Nagy
Scenografia: Irina Moscu
Lighting și Video design: Cristian Niculescu
Muzica originală și Sound design: Claudiu Urse
Producător:Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Durata: 2h 05min (fără pauză)
Scene care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios, scene cu conotație sexuală.
Din cauza efectelor stroboscopice și de lumină, de scurtă durată și intensitate, spectacolul nu este recomandat persoanelor cu fotosensibilitate și celor care suferă de epilepsie! În spectacol se folosește fum de scenă inodor!
18+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
TVR Cultural la FNT
22.00 Fierarii de Milos Nikolic
Regia: Horațiu Mălăele
Distribuția: Horaţiu Mălăele, George Mihăiţă, Maia Morgenstern, Valentin Teodosiu
Producție: TVR, preluare de la Teatrul de Comedie
Durată: 1h
Audiență generală
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Theodor Cristian Popescu, regizor
Ofelia Popii, actriță
Moderator: Octavian Szalad
12.00 – 13.00
Irisz Kovacs, regizoare
Raluca Păun, actriță
Moderator: Zomir Dimovici
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
20 și 21 octombrie
Întâlnirile Consiliului Regional European
(European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru
oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului
ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.
Organizator: UNITER – Centrul Român ITI
FNT Educațional. Ateliere
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București
Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare
Susținut de: Ana Crăciun Lambru
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București
Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică
Susținut de: Alina Herescu
20-24 octombrie | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" București
Atelier de coregrafie
Susținut de: Sergiu Diță
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Ana Blandiana – Copilul din sufletul meu
Scenariu radiofonic: Ion-Costin Manoliu
Regia artistică: Nicolae Mărgineanu
Cu participarea scriitoarei Ana Blandiana
În distribuție: Maria Ploae, Oana Maria Mărgineanu, Alexandru Nedelcu, Radu Bânzaru, Amalia Ciolan, Mioara Ifrim, Alin Panc, Armand Calotă, Mircea Constantinescu, Cristina Constantinescu, Afrodita Androne, Tache Florescu, Vitalie Bantaș, Ana Mărgineanu
Muzică originală: Andrei Miricescu
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Regia muzicală: Patricia Prundea
Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2024.
FNT On Air
22.00 – Radio România Cultural
Oedip rege
(Premieră)
de Sofocle
Traducerea: George Fotino
În distribuţie: Gavriil Pinte, Irina Movilă, Mihai Constantin, Dan Aştilean, Mugur Arvunescu, Ionuţ Achivoaie, Marina Flueraşu, Ioana Calotă, Sergiu Cioiu, Nicolae Călugăriţa, Mircea Constantinescu, Alexandru Georgescu, Ion Haiduc, Dorin Andone, Orodel Olaru, Mihai Verbiţchi, Victor Vurtejanu, Vasile Toma și Ştefan Velniciuc
La percuţie: Lucian Maxim
Regia de montaj: Florin Bădic
Regia de studio: Milica Creiniceanu şi Janina Dicu
Muzica originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu
Sound design: Mihnea Chelaru
Redactor şi producător: Domnica Ţundrea
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Gavriil Pinte
FNT On Air
23.05 – Radio România Cultural
Colonia penitenciară
de Franz Kafka
Traducerea: Gabriela Nartea
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihnea Chelaru
În distribuţie: Gabriel Spahiu și Daniela Ioniță Marcu
Regia de studio: Janina Dicu
Muzica: Andrei Miricescu
Regia tehnică: Mădălin Cristescu
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Înregistrare din anul 2024.
FNT On Air
Călătoria lui Orfeu
scenariu sonor: Mădălin Cristescu
Regia artistică: Attila Vizauer
În distribuţie: Dan Clucinschi, Ioana Calotă, Mihai Constantin, Zoltan Octavian Butuc, Ion Haiduc, Daniela Ioniţă, Ilinca Manolache, Janina Dicu, Magda Duţu, Stelică Muscalu, Delia Pavel, Manuella Popescu, Patricia Prundea, Renata Rusu, Domnica Țundrea
Regia de studio: Janina Dicu.
Muzica originală: Codrin Lazăr
Sound design: Mădălin Cristescu
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Înregistrare din anul 2018.