Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 20 octombrie 2025

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.

Luni, 20 octombrie

Modul spectacole-lectură

16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media

ATENTAT de Félix Estaire

Traducerea: Irina Călin

Regia: Alin Uberti

Co-producători: Instituto Cervantes Bucuresti, UNITER și FNT35

Durata: 1h

14+

Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul

INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile

Eveniment găzduit în FNT

17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Vernisajul expoziției Totul este teatru

Expoziție inedită de fotografie din culisele teatrului de: Zsuzsa Hullan

Curator: Vera Várszegi

Producător: Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie, în intervalul orar 10.00 – 18.00

17.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”

Nunta însângerată de Federico García Lorca

Regia: Hunor Horváth

Decorul: Elöd Golicza

Costumele: Zsofia Gabor

Coregrafia: Árpád Könczei

Muzica originală: Andrei Dinescu

Regia de film: Adrian Sitaru

Light design: Cristian Niculescu

Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană

Durata: 1h 30min (fără pauză)

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură

Canin

adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou

Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban

Regia: Botond Nagy

Decorul: Raul Cioabă

Costumele: Ioana Ungureanu

Muzica originală și sound design: Claudiu Urse

Light-design: Cristian Niculescu

Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”

Durata: 1h 50min (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română și traducere în limba engleză

ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.

18.00 Teatrul ACT

Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes

Traducerea: George State

Regia: Alexandru Dabija

Costumele: Maria Miu

Producător: Teatrul ACT București

Durata: 2h 10min (cu pauză)

12+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

#Spectacol invitat

19.00 ARCUB, Sala Mare

Vicontele de Eugène Ionesco

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi

Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș

Light design: Andrei Chirtoca

Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova

Durata: 1h 30min (fără pauză)

14+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”

Regina nopții de Leta Popescu

Regia: Leta Popescu

Scenografia: Bogdan Spătaru

Mișcarea scenică: Elena Anghel

Muzica originală: Csaba Boros

Versurile: Oana Mogoș

Light design: Marian Tarazi

Sound design: Dan Nedelescu

Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

Durata: 2h (fără pauză)

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică

Rătăcirea de Doru Vatavului

Regia: Irisz Kovacs

Scenografia: Réka Oláh

Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea

Producător: ProTeatru Zalău

Durata: 2h (fără pauză)

16+

Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză

TVR Cultural la FNT

22.00 Asta seară se improvizează de Luigi Pirandello

Regia: Eugen Todoran

Din distribuţie: Tamara Buciuceanu, Horaţiu Mălăele

Producție: TVR, 1991

Durată: 1h 34min

Audiență generală

Studio FNT by Cinemaraton

11.00 – 12.00

Alexandru Mâzgăreanu, regizor de teatru

Leta Popescu, regizoare de teatru

Moderator: Octavian Szalad

12.00 – 13.00

Ioana Anghel, vicepreședinte Fundația „Camil Petrescu”

Nicu Mihoc, actor

Moderator: Zomir Dimovici

Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania

20 și 21 octombrie

Întâlnirile Consiliului Regional European

(European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru

oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului

ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.

Organizator: UNITER – Centrul Român ITI

Eveniment găzduit în FNT

Povestea unui vis. Grivița53

(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)

O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53

Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu

Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan

Producător: Teatrul Grivița53

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00

#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură

literATitudini

(Instalație video)

Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică

Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:

Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz

Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură

Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025

Eveniment găzduit în FNT

17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor

(expoziție)

Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński

Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman

Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București

Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30

TNR la FNT

17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media

Nonstop imaginarium

(spațiu de audiții audio drama)

producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.

Producător: Teatrul Național Radiofonic

Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.

FNT Educațional. Spectacole

Luni, 20 octombrie, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”

FNT Educațional. Ateliere

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București

Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare

Susținut de: Ana Crăciun Lambru

20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București

Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică

Susținut de: Alina Herescu

20-24 octombrie | Colegiul Național „Victor Babeș”, București

Atelier de coregrafie

Susținut de: Sergiu Diță

FNT On Air

05.00 – Radio România Cultural

Viața dăunează grav sănătății. O biografie poetică după viața și opera lui Lucian Vasilescu

Scenariul radiofonic și regia artistică: Gavriil Pinte

În distribuție: Mihai Constantin și Irina Olariu

Cu participarea poetului Lucian Vasilescu

Regia de montaj: Radu Verdeș și Robert Vasiliță

Regia de studio: Milica Creiniceanu

Sound design: Tom Brânduș

Muzica originală și regia muzicală: Andrei Miricescu

Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu

Înregistrare din anul 2020.

FNT On Air

22.00 – Radio România Cultural

Gertrude

(Partea I)

de Radu F. Alexandru

Regia artistică: Attila Vizauer

În distribuţie: Mariana Mihuț, Gelu Nițu, Virgil Ogășanu, Zoltan Octavian Butuc, Mădălina Ignat, Robert Radoveneanu, Petre Nicolae

Regia de studio: Janina Dicu și Renata Rusu

Sound design: Mădălin Cristescu

Redactor: Irina Soare

Înregistrare din anul 2025.

FNT On Air

23.05 – Radio România Cultural

iHamlet

Stânga: Sigla Radio România Cultural

Dreapta:

Ascultați spectacolul pe Radio România Cultural

de Elise Wilk

Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihnea Chelaru

În distribuţie: Dan Clucinschi, Oana Predescu, Daniela Ioniţă, Oliver Toderiţă, Cosmin Șofron, Vlad Bîrzanu, Adrian Dima, Pavel Hăloiu, Stelică Muscalu, Renata Rusu, Janina Tudor

La violoncel interpretează Eduard Târâș

Regia de studio: Janina Dicu

Inginer de sunet: Mihnea Chelaru

Muzica originală: Codrin Lazăr

Redactor: Oana Cristea Grigorescu

Înregistrare din anul 2018.