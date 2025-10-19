Festivalul Național de Teatru, ediția 35 București, 20 octombrie 2025
Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, se desfășoară la București între 17 și 26 octombrie 2025.
Luni, 20 octombrie
Modul spectacole-lectură
16.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media
ATENTAT de Félix Estaire
Traducerea: Irina Călin
Regia: Alin Uberti
Co-producători: Instituto Cervantes Bucuresti, UNITER și FNT35
Durata: 1h
14+
Spectacolul-lectură va fi urmat de o discuție cu publicul
INTRAREA LIBERĂ în limita locurilor disponibile
Eveniment găzduit în FNT
17.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Vernisajul expoziției Totul este teatru
Expoziție inedită de fotografie din culisele teatrului de: Zsuzsa Hullan
Curator: Vera Várszegi
Producător: Institutul Liszt – Centrul Cultural Maghiar București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie, în intervalul orar 10.00 – 18.00
17.00 și 21.00 Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu”
Nunta însângerată de Federico García Lorca
Regia: Hunor Horváth
Decorul: Elöd Golicza
Costumele: Zsofia Gabor
Coregrafia: Árpád Könczei
Muzica originală: Andrei Dinescu
Regia de film: Adrian Sitaru
Light design: Cristian Niculescu
Producător:Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – secția germană
Durata: 1h 30min (fără pauză)
Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză
SOLD OUT
18.00 Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Pictură
Canin
adaptare liberă după filmul Kynodontas de Yorgos Lanthimos și Efthimis Filippou
Dramatizarea: Diana Nechit și Andrei C. Șerban
Regia: Botond Nagy
Decorul: Raul Cioabă
Costumele: Ioana Ungureanu
Muzica originală și sound design: Claudiu Urse
Light-design: Cristian Niculescu
Producător: Teatrul Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebreanu”
Durata: 1h 50min (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română și traducere în limba engleză
ATENȚIE! Spectacolul conține limbaj licențios și scene cu impact emoțional, de violență fizică, verbală și psihică! În acest spectacol se folosesc lumini stroboscopice și fum de scenă inodor. Nu este recomandat persoanelor cu epilepsie, pacemaker, femeilor însărcinate și persoanelor cu dificultăți respiratorii.
SOLD OUT
18.00 Teatrul ACT
Don Quijote de James Fenton, după romanul „Don Quixote” de Miguel Cervantes
Traducerea: George State
Regia: Alexandru Dabija
Costumele: Maria Miu
Producător: Teatrul ACT București
Durata: 2h 10min (cu pauză)
12+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
#Spectacol invitat
19.00 ARCUB, Sala Mare
Vicontele de Eugène Ionesco
Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi
Regia, scenografia și sound design: Slava Sambriș
Light design: Andrei Chirtoca
Producător: Teatrul Republican „Luceafărul”, Chișinău, Republica Moldova
Durata: 1h 30min (fără pauză)
14+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
20.30 Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei”
Regina nopții de Leta Popescu
Regia: Leta Popescu
Scenografia: Bogdan Spătaru
Mișcarea scenică: Elena Anghel
Muzica originală: Csaba Boros
Versurile: Oana Mogoș
Light design: Marian Tarazi
Sound design: Dan Nedelescu
Producător: Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați
Durata: 2h (fără pauză)
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
21.00 Teatrul Metropolis, Sala Mică
Rătăcirea de Doru Vatavului
Regia: Irisz Kovacs
Scenografia: Réka Oláh
Muzica: Alexandra Chira și Adrian Piciorea
Producător: ProTeatru Zalău
Durata: 2h (fără pauză)
16+
Spectacol în limba română cu traducere în limba engleză
SOLD OUT
TVR Cultural la FNT
22.00 Asta seară se improvizează de Luigi Pirandello
Regia: Eugen Todoran
Din distribuţie: Tamara Buciuceanu, Horaţiu Mălăele
Producție: TVR, 1991
Durată: 1h 34min
Audiență generală
Studio FNT by Cinemaraton
11.00 – 12.00
Alexandru Mâzgăreanu, regizor de teatru
Leta Popescu, regizoare de teatru
Moderator: Octavian Szalad
12.00 – 13.00
Ioana Anghel, vicepreședinte Fundația „Camil Petrescu”
Nicu Mihoc, actor
Moderator: Zomir Dimovici
Live pe Cinemaraton, www.fnt.ro și https://www.facebook.com/fntfestivalulnationaldeteatru/?locale=ro_RO și https://www.youtube.com/@UniterRomania
20 și 21 octombrie
Întâlnirile Consiliului Regional European
(European Regional Council – ERC) al Institutului Internațional de Teatru
oportunitate pentru Centrele ITI europene de a se conecta și de a promova obiective comune în domeniul artelor spectacolului
ERC este un punct cheie de coordonare pentru Centrele Naționale ITI din Europa, axat pe încurajarea colaborării, schimbul de bune practici și promovarea misiunii ITI în regiune.
Organizator: UNITER – Centrul Român ITI
Eveniment găzduit în FNT
Povestea unui vis. Grivița53
(inaugurarea clădirii Teatrul Grivița53. Primul teatru construit împreună)
O călătorie imersivă în intimitatea de naștere a Teatrului Grivița53
Instalație de obiecte autentice, fragmente de jurnal foto-video, mărturii nemărturisite, gânduri nerostite și emoții sedimentate pe parcursul unui deceniu
Spațiu expozițional de: Maria Miu și Iuliana Vîlsan
Producător: Teatrul Grivița53
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul orar 13.00 – 19.00
#implicAT. micro-secțiunea austriacă în FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul de Marmură
literATitudini
(Instalație video)
Despre ce înseamnă să fii implicat social prin exercițiul scrisului și relevanța sa democratică
Explicații video oferite de 12 voici importante ale literaturii austriece contemporane:
Anna Baar, Bettina Balàka, Raphaela Edelbauer, Olga Flor, Valerie Fritsch, Susanne Gregor, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Barbi Marković, Mieze Medusa, Karin Peschka, Robert Prosser, Ferdinand Schmalz
Producători: Forumul Cultural Austriac, ORF, Societatea austriacă pentru Literatură
Instalația poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025
Eveniment găzduit în FNT
17-26 octombrie | Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Costum / Sculptură / Corp. Obiectele teatrale ale regizorului Tadeusz Kantor
(expoziție)
Curatori: Justyna Droń, Bogdan Renczyński
Coordonare: Justyna Droń, Sandra Demetrescu, Nicoleta Coman
Organizatori: Cricoteka, Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC București
Expoziția poate fi vizitată în perioada 17-26 octombrie 2025 (miercuri – duminică), în intervalul orar 11.00 – 18.30
TNR la FNT
17-26 octombrie | Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Foaierul Sălii Media
Nonstop imaginarium
(spațiu de audiții audio drama)
producții recente ale TNR, organizate tematic, pot fi accesate cu un cod QR de pe telefonul mobil, în ambianța protejată a unei audiții de teatru radiofonic.
Producător: Teatrul Național Radiofonic
Spațiul de audiții este deschis publicului în perioada 17-26 octombrie 2025, în intervalul ora 10.00 – 18.00.
FNT Educațional. Spectacole
Luni, 20 octombrie, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
FNT Educațional. Ateliere
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 162, București
Atelier de confecționat obiecte care devin povești în mișcare
Susținut de: Ana Crăciun Lambru
20-24 octombrie | Școala Gimnazială, nr. 96, București
Atelier de dezvoltare creativă prin neurografică
Susținut de: Alina Herescu
20-24 octombrie | Colegiul Național „Victor Babeș”, București
Atelier de coregrafie
Susținut de: Sergiu Diță
FNT On Air
05.00 – Radio România Cultural
Viața dăunează grav sănătății. O biografie poetică după viața și opera lui Lucian Vasilescu
Scenariul radiofonic și regia artistică: Gavriil Pinte
În distribuție: Mihai Constantin și Irina Olariu
Cu participarea poetului Lucian Vasilescu
Regia de montaj: Radu Verdeș și Robert Vasiliță
Regia de studio: Milica Creiniceanu
Sound design: Tom Brânduș
Muzica originală și regia muzicală: Andrei Miricescu
Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu
Înregistrare din anul 2020.
FNT On Air
22.00 – Radio România Cultural
Gertrude
(Partea I)
de Radu F. Alexandru
Regia artistică: Attila Vizauer
În distribuţie: Mariana Mihuț, Gelu Nițu, Virgil Ogășanu, Zoltan Octavian Butuc, Mădălina Ignat, Robert Radoveneanu, Petre Nicolae
Regia de studio: Janina Dicu și Renata Rusu
Sound design: Mădălin Cristescu
Redactor: Irina Soare
Înregistrare din anul 2025.
FNT On Air
23.05 – Radio România Cultural
iHamlet
Stânga: Sigla Radio România Cultural
Dreapta:
Ascultați spectacolul pe Radio România Cultural
de Elise Wilk
Adaptarea radiofonică și regia artistică: Mihnea Chelaru
În distribuţie: Dan Clucinschi, Oana Predescu, Daniela Ioniţă, Oliver Toderiţă, Cosmin Șofron, Vlad Bîrzanu, Adrian Dima, Pavel Hăloiu, Stelică Muscalu, Renata Rusu, Janina Tudor
La violoncel interpretează Eduard Târâș
Regia de studio: Janina Dicu
Inginer de sunet: Mihnea Chelaru
Muzica originală: Codrin Lazăr
Redactor: Oana Cristea Grigorescu
Înregistrare din anul 2018.