Afis expo Marin Constantin jpg

Expoziție omagială „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”, la Palatul Suțu

Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 23 octombrie 2025

Muzeul Municipiului București organizează vineri, 24 octombrie 2025, ora 17:00, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2), vernisajul expoziției omagiale și retrospective „Marin Petre Constantin: Centenarul unei vocații artistice”.

Expoziția marchează împlinirea a o sută de ani de la nașterea artistului și constituie un moment de reflecție asupra parcursului său creativ și a locului pe care acesta îl ocupă în arta românească postbelică. Accesul la vernisaj este gratuit, informează un comunicat al Muzeului Municipiului București.

Pe simeze, publicul va regăsi o selecție de lucrări reprezentative pentru etapele de creație ale pictorului, punând în lumină diversitatea tematică și coerența stilistică a demersului său. De la peisajele de factură lirică, până la compozițiile figurative și naturile statice, opera lui Marin Petre Constantin se distinge prin rigoarea desenului, subtilitatea armoniilor cromatice și profunzimea expresivă.

Marin Petre Constantin (1925-2017) s-a format la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, unde i-a avut ca profesori pe Ion Marșic, George Matei Cantacuzino, Jean Alexandru Steriadi, Nicolae Dărăscu și Camil Ressu. Stabilit la Târgoviște din 1965, a transformat orașul și împrejurimile sale într-o temă recurentă a creației, surprinzând cu sensibilitate atmosfera locurilor și frumusețea peisajului urban și rural.

A fost profesor de pictură și desen la Școala Populară de Artă din Târgoviște (1971–1983), timp în care a format generații de tineri artiști.

Lucrările sale se află în colecții muzeale și particulare din România și din străinătate (Franța, Spania, Germania, Olanda, SUA, Estonia). A expus în numeroase expoziții personale și de grup, iar în 1992 a primit Premiul Uniunii Artiștilor Plastici la Bienala „Gheorghe Petrașcu”.

Prin această expoziție, Pinacoteca Muzeului Municipiului București aduce un omagiu unui destin artistic exemplar și invită publicul să redescopere o operă de mare sensibilitate și profunzime.

La finisajul expoziției - deschisă în perioada 24 octombrie-30 noiembrie 2025 - va fi lansat cel de-al doilea volum al jurnalului său, „Jurnalul unui pictor (1977–2011)”, o lucrare cu valoare documentară și memorialistică, ce completează profilul creatorului prin reflecții asupra artei, societății și condiției umane.

