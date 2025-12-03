Expoziție „Măsura”, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei

Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj Napoca găzduiește vineri, 12 decembrie 2025, ora 13, vernisajul expoziției „Măsura”. Evenimentul va avea loc la sediul instituției din strada Memorandumului nr. 21.

Expoziția este una inedită și cuprinde piese din patrimoniul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei și din colecțiile speciale ale Bibliotecilor Centrală Universitară „Lucian Blaga” și Județeană „Octavian Goga”, informează Muzeul Etnografic al Transilvaniei, într-un comunicat de presă.

Conform sursei cuitate, expoziția „Măsura” se concentrează pe ilustrarea sistemelor tradiționale de cuantificare a diferitelor mărimi fundamentale (timp, spațiu, volum, masă), care intervin în viața cotidiană a lumii rurale transilvănene, o lume în care modalitățile de măsurare empirice coexistă cu cele standardizate.

„Noțiunea de „măsură”, chiar dacă la început sub formă doar implicită, apare în dezvoltarea umanității concomitent cu ideea de cantitate, de mărime.

Transformarea conceptului abstract al unității de măsură într-o aplicație practică a devenit posibilă prin folosirea unor instrumente de măsură a căror varietate și evoluție constituie elemente de referință pentru înțelegerea progresului tehnic al civilizației”, precizează Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Printre exponate se găsesc ceasuri, lanțuri pentru măsurat distanța, măsuri din lemn și metal utilizate pentru cereale și lichide, compasuri, balanțe, calendare, instrumente de măsurat, care datează din secolele XIX-XX, majoritatea din zona Transilvaniei.

Expoziția „Măsura” este un eveniment organizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” și Biblioteca Județeană „Octavian Goga”.

Cele peste 100 de exponate pot fi admirate la sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, timp de aproximativ două luni de zile, în perioada 12 decembrie 2025 - 15 februarie 2026, de miercuri până duminică, între orele 10-18, cu ultima intrare la ora 17.