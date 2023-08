Expoziție dedicată lui Horia Bernea, vernisată la galeria Kohta din Helsinki

Expoziția retrospectivă „Horia Bernea: Pictor al demodernității” va fi găzduită la Helsinki, în perioada 10 august-1 octombrie 2023, de cunoscuta galerie de artă finlandeză Kohta.

Vernisajul va avea loc în capitala finlandeză în data de 9 august, de la ora 18.00, în prezența curatorului și criticului de artă Mihnea Mircan, invitat de ICR Stockholm. De asemenea, în data de 27 septembrie va avea loc un al doilea eveniment, la care va fi invitată Magda Radu, curator și istoric de artă, care va vorbi publicului finlandez despre semnificația artei lui Horia Bernea în spațiul românesc și european, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Proiectul este rezultatul unei colaborări între Horia Bernea Estate, Galeria de artă Ivan din București și Galeria Kohta, fiind realizat cu sprijinul ICR Stockholm și al Ambasadei României în Republica Finlanda. Expoziția va include în jur de 30 de tablouri din serii cheie, printre care „Grafice de producție”, „Entități”, „Prapori” și „Coloane”, precum și schițe și documentație fotografică a expozițiilor de la Muzeul Țăranului Român, realizată de fotograful Iosif Király. Operele au fost selectate de Galeria Kohta, în colaborare cu Galeria Ivan și cu istoricul de artă Anca Oroveanu.

Scopul expoziției este de a prezenta publicului finlandez și internațional, la mai mult de 20 de ani de la moartea prematură a pictorului român Horia Bernea (1938-2000), opera sa diversă, lipsită de compromisuri și plină de semnificații. Arta lui Bernea, pictor asociat atât cu modernismul, cât și cu anti sau contra-modernismul rămâne relevantă pentru publicul contemporan.

Conceptul „demodernizare” definește, așadar, nevoia de a găsi noi căi de progres care să nu se bazeze pe ideea de creștere și dezvoltare continuă, ci care să fie un proces ce ia în considerare atât raționalul, cât și spiritualul.

Cine a fost Horia Bernea?

Horia Bernea (1938-2000) este considerat în România un artist cheie al perioadei postbelice. A debutat public în ipostaza de pictor în anul 1965, la Cenaclul Tineretului al Uniunii Artiștilor Plastici. A fost membru al grupului de la Poiana Mărului, membru al grupului “Prolog”, a lucrat în taberele de creație de la Văratec și Tescani, apoi la Paris și în sudul Franței, în Provence.

Opera lui Bernea conceptualizează direcțiile spirituale ale picturii românești și reușește să îmbine modernitatea și tradiția, abstractul și figurativul. Lucrările sale au fost prezentate, printre altele, în expoziții la Muzeul Național de Artă Contemporană (București), Muzeul Național de Artă (București), la Centre Pompidou (Paris), Richard Demarco Gallery (Edinburgh), la Bienala de Artă de la Viena, Bienala Art Encounters 2015 (Timișoara) și la Pavilionul României la Bienala de la Veneția.

În perioada 1998-1999 a realizat la Roma împreună cu teologul, antropologul și diplomatul Teodor Baconsky, o mărturie ilustrată despre “Roma bizantină”: Roma caput mundi. Un ghid subiectiv al Cetății Eterne (sprijinit pe dialoguri, note, fotografii, acuarele și desene).

“În fața unei lumi amenințate de descompunere, forțate să renege reperele fundamentale ale existenței sale, artistul, omul de cultură în genere, trebuie să participe la sensul sacrificiului ce a mântuit lumea. El trebuie «să salveze»”, spunea Horia Bernea.

A deținut între anii 1990-2000 funcția de director general al Muzeului Țăranului Român.

Mihnea Mircan este curator și critic de artă. A obținut un doctorat de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia. În 2020-2023 a fost consilier la Rijksakademie van Beeldende Kunsten din Amsterdam. A predat, de asemenea, la Institutul de Artă olandez din Arnhem, la Institutul Superior de Arte Vizuale din Ghent și în alte părți din Țările de Jos. Printre lucrările sale recente se numără expoziția A Biography of Daphne la Australian Centre for Contemporary Art din Melbourne în 2021 și proiectul de cercetare pe termen lung Allegory of the Cave Painting, care a debutat cu o expoziție în 2014 și cu o carte publicată în 2015.

Magda Radu este istoric de artă, fondatoarea și curatoarea spațiului de artă independent Salonul de proiecte, înființat la București în 2011, un program axat pe producția de noi lucrări de artă, publicații și platforme discursive. În cadrul acestui program, Magda Radu a curatoriat numeroase expoziții dedicate unor artiști precum Banu Cennetoglu, Daniel Knorr, Ciprian Mureșan și Ioana Nemeș. A fost curator pentru participarea românească la cea de-a 57-a ediție a Bienalei de la Veneția în 2017 cu proiectul "Geta Brătescu - Apariții". A editat volumul „Horia Bernea - Caiete / Notebooks 1969-1976” publicat în 2016 la editura MNAC.

Galeria Kohta este o galerie de artă privată din Helsinki, care prezintă pentru publicul finlandez opere de artă contemporană în toate formele sale. La galeria Kohta se organizează cinci expoziții anuale. În anul 2019, Galeria Kohta în parteneriat cu ICR Stockholm a organizat prima expoziție a artistului vizual român Ion Grigorescu în Finlanda cu titlul „Ion Grigorescu: The Open Artist”. Expoziţia de la Kohta a cuprins peste 100 de lucrări în diverse genuri şi tehnici, realizate de artistul român între 1964 şi 2019, provenite din colecţia personală şi din câteva colecţii private din România.