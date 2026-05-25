Expoziția colectivă „Once upON the Danube”, la Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român (ICR) prezintă, în perioada 26 mai – 8 iunie 2026, expoziția colectivă „Once upON the Danube”, un proiect multidisciplinar realizat de artiștii Andrei Stan, Daniel Loagăr, Gizella Popescu, Alex Manea, Oana Iordăchescu, Andreea-Eliza Petrov, Cora Manole, Marius Adrian, Jan Thau și Markus Esche. Vernisajul va avea loc marți, 26 mai, de la ora 19:00, la sediul ICR din Aleea Alexandru nr. 38, București.

Expoziția reprezintă continuarea proiectului internațional Once upON the Danube, finanțat în anul 2025 prin Programul Cantemir al Institutului Cultural Român și dezvoltat în cadrul unei rezidențe artistice itinerante desfășurate de-a lungul Dunării. Prezentarea de la București face parte din programul Bucharest Design Festival / BDF Go! 2026, integrând proiectul în circuitul evenimentelor dedicate practicilor contemporane interdisciplinare și culturii vizuale urbane, informează un comunicat al Institutului Cultural Român.

Unul dintre punctele centrale ale expoziției este un film experimental realizat în timpul călătoriei, care urmărește experiența celor opt artiști de-a lungul Dunării. Fluviul și spațiile traversate devin atât decor, cât și ghid într-un proces de transformare artistică și personală. Îmbinând performance-ul, călătoria și imaginile surprinse spontan pe parcurs, filmul propune o explorare poetică a mișcării, emoției și creației colective în contextul unei rezidențe artistice europene.

Prin diversitatea practicilor artistice reunite, expoziția investighează relația dintre teritoriu și memorie, dintre experiența directă și reprezentarea artistică. Dunărea devine astfel nu doar un traseu geografic, ci și un fir narativ care conectează istorii personale, comunități și sensibilități artistice diferite.

Proiectul este realizat de Celula de Artă (Asociația Atelierul Wood Be Nice) și a fost cofinanțat în 2025 de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.