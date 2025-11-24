Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
image

Evenimente organizate de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni cu ocazia Zilei Naționale a României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 24 noiembrie 2025

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni organizează o serie de evenimente speciale dedicate Zilei Naționale a României, informează un comuniat al instituției muzeale.

Program

  • Activitățile dedicate Zilei Naționale a României desfășurate la Muzeul Oltului și Mureșului Superior (MOMS) - 24-26 noiembrie 2025.

Prima lecție despre Marea Unire – activitate la care participă grupele de preșcolari de la Școala gimnazială „Liviu Rebreanu” (prezentare power point și fișă de lucru)

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, momentul împlinirii unui idealactivitate la care participă clasele a VIII-a de la Școala gimnazială „Liviu Rebreanu” (prezentare power point).

  • Itinerare Expozitiei foto-documentare ,,Contribuția învățământului confesional românesc din Trei Scaune la Marea Unire

Locația: sediul Instituției Prefectului Județului Covasna cu prilejul organizării Concursului Județean de Istorie cu tema ,,Unirea Românilor”.

Data: 26 noiembrie, de la ora 11,00. Organizatori: IȘJ Covasna, Instituția Prefectului Județului Covasna, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni și Grupul de Firme Tomasi.

  • Activități creative (prezentări, ateliere) cu titlu ,,Sărbătorim Ziua Națională a României”.

Locația: Școala Gimnazială Romulus Cioflec, Araci, județul Covasna

Perioada: 24-28 noiembrie 2025.

  • Conferință publică cu titlul ,,Odiseea recuperării tezaurelor dacice din Munții Orăștiei, anii 2005-2011”.  

Invitat: Conf. dr. Habil. Marius-Mihai Ciută. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Locatia: Sala Unirea, orașul Covasna-Voinești

Data: 28 noiembrie, de la ora 18,30. Acces gratuit.

  • Lecție deschisă cu titlul ,,1 Decembrie, Marea Unire de la 1918

 Invitat: Prof. dr. Iulian Iosif Oncescu, Universitatea Valahia din Târgoviște

Locația: Colegiul Național ,,Mihai Viteazul’’ din Sf. Gheorghe, județul Covasna.

Data: 28 noiembrie, ora 10,00.

  • Itinerarea Expoziției foto-documentară: ”Marile bătălii ale Primului Război Mondial din trecătorile Carpaților de Curbura - Teledetecție și arheologie aeriană

Perioada: 27 noiembrie 2025 - 10 februarie 2026.

Locația: Sala de Sport ,,Valeriu Bularca” din Întorsura Buzăului, județul Covasna.

„Pe 1 decembrie vă așteptăm la Prima Școală Românească din Sfântu Gheorghe, între orele 10-16,00, cu vizite ghidate, film de prezentare și ateliere de scriere pe tăblițe. Acces gratuit”, precizează Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni.

