Evenimente de Ziua Națională a României organizate de ICR în 24 de țări

Institutul Cultural Român (ICR), alături de numeroși parteneri din țară și din străinătate, organizează anul acesta evenimente dedicate Zilei Naționale a României în 24 de țări, un prilej de a pune în valoare moștenirea culturală și tineri creatori.

Acoperind o gamă largă de manifestări, Ziua Națională stă, în special, sub semnul muzicii clasice, un loc central avându-l concertele dedicate Anului George Enescu. Seria manifestărilor include și expoziții, proiecții de documentare și lungmetraje, precum și un spectacol de teatru informează un comunicat al ICR.

15 evenimente în 10 orașe din Spania

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se află în turneu în Spania, unde concertează la Catedrala Almudena și la Círculo de Bellas Artes din Madrid, după un prim concert la Moscheea-Catedrală din Córdoba. Totodată, galeria Institutului Cultural Român de la Madrid găzduiește, în perioada 27 noiembrie 2025 – 15 ianuarie 2026, expoziția omagială „Marin Constantin 100”, reunind picturi, sculpturi, dar și costume de scenă și elemente din istoria vizuală a Corului. La vernisaj au luat parte managerul general al Corului Madrigal, Emil Pantelimon, dirijoarea Anna Ungureanu și curatoarea Silvana Dulamă. De asemenea, Corul Madrigal a filmat un nou videoclip, la Teatrul Roman din Mérida, amfiteatru antic cu o istorie de peste două milenii, parte a patrimoniului UNESCO. Prezența Madrigal în Spania este organizată de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Ministerul Culturii, cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin ICR Madrid, al Ambasadei României în Regatul Spaniei, al Consulatului General al României la Madrid și al Consulatului General al României la Sevilla.

La Barcelona, ICR Madrid și Consulatul General al României la Barcelona organizează expoziția fotodocumentară „Regina Maria și Spania” la emblematicl El Born Centre de Cultura i Memoria. Vernisajul a avut loc pe 27 noiembrie 2025, în cadrul recepției diplomatice cu prilejul Zilei Naționale, la care au participat reprezentanți ai autorităților locale, precum și membri ai comunității și asociațiilor românești din Catalonia. Curatoriată de istoricul Anca-Beatrice Todireanu, expoziția reunește 12 panouri impresionante care ilustrează personalitatea complexă a Reginei Maria, precum și imagini din jurnalul său din 1929 și din vizita în mai multe orașe din Spania, printre care și Barcelona, cu prilejul Expoziției Universale. Concepția grafică poartă semnătura lui Roland Edgar Vasiliu, lector universitar la Facultatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București.

În perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025, Institutul Cultural Român de la Madrid și Consulatul General al României la Valencia organizează expoziția de fotografie „Comorile României – Patrimoniul UNESCO în România”, semnată de artistul Tudorel Ilie, în localitatea Castellón de la Plana. În Palma de Mallorca, ICR Madrid, în colaborare cu Consulatul Onorific al României în Insulele Baleare, Primăria Palma și Teatrul Maruja Alfaro Mar i Terra, organizează cea de-a XV-a ediție a Festivalului Filmului Românesc, în perioada 3-17 decembrie 2025. Festivalul va fi inaugurat pe 3 decembrie, sub semnul Zilei Naționale a României, cu proiecția lungmetrajului Anul Nou care n-a fost, regia: Bogdan Mureșanu. Programul va continua cu două filme românești recente: Horia, regia: Ana Maria Comănescu, pe 10 decembrie, și TWST / Things We Said Today, regia: Andrei Ujică, pe 17 decembrie.

Seria de evenimente organizate de ICR Madrid cu prilejul Zilei Naționale a început cu două recitaluri susținute la Madrid și Sevilla de violonista Alexandra Conunova, violistul Răzvan Popovici, violoncelistul Andrei Ioniță și pianista Diana Ketler în cadrul amplului turneu internațional SoNoRo 20 Anniversary Tour. Concertele au avut loc la Academia Regală de Arte Frumoase „San Fernando” din Madrid, pe 18 noiembrie 2025, și la Arhivele Generale ale Indiei, din Sevilla, pe 19 noiembrie 2025. Parteneri: Academia Regală de Arte Frumoase „San Fernando”, Ambasada României în Regatul Spaniei, Consulatul General al României la Sevilla, Arhivele Generale ale Indiei și Primăria orașului Sevilla.

La Girona, ICR Madrid și Consulatul General al României la Barcelona prezintă expoziția „Satul tradițional românesc. Oameni și meșteșuguri” a fotografului Sorin Onișor, care poate fi vizitată la sediul Subdelegación del Gobierno în perioada 24 noiembrie – 15 decembrie 2025.

Tânăra pianistă Ana Antonia Tudose a susținut un recital la Ateneo de Santander, pe 25 noiembrie 2025, în cadrul unui eveniment organizat de ICR Madrid, în colaborare cu Consulatul Onorific al României la Santander și Consulatul General al României la Bilbao.

Expoziția „România sălbatică”, semnată de Dan Dinu, este găzduită de Muzeul Convento de la Merced din Ciudad Real în perioada 18 noiembrie – 14 decembrie 2025. Proiectul din Ciudad Real, provincia Castilla-La Mancha, a fost realizat de ICR Madrid și Consulatul României la Ciudad Real. Vernisajul a avut loc la 26 noiembrie 2025, în prezența consulului României la Ciudad Real, Gheorghe Florea, a directorului muzeului Convento, José Ignacio de la Torre Ecávarri, a autorităților locale din Castilla-La Mancha și a echipei ICR Madrid.

Concerte extraordinare la Varșovia și Cracovia ale Orchestrei Filarmonicii „George Enescu”, în încheierea Sezonului Cultural România – Polonia

Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din București va susține două concerte extraordinare, la Filarmonica „Karol Szymanowski” din Cracovia, pe 30 noiembrie 2025, și la Filarmonica Națională din Varșovia, pe 1 decembrie 2025, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Varșovia. Concertele încheie Sezonul Cultural România – Polonia și marchează Ziua Națională a României. Sub titulatura „Călătorii: Enescu / Dvořák”, concertele de la Cracovia și Varșovia au loc în cadrul celei de-a șaptea ediții a Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est „Eufonie”. Parteneri: Ministerul Culturii, Ambasada României în Republica Polonă, Filarmonica Națională din Varșovia, Filarmonica „Karol Szymanowski” din Cracovia, Institutul Adam Mickiewicz.

SoNoRo 20 Anniversary Tour ajunge la Carnegie Hall

Ansamblul Raro-SoNoRo va concerta în data de 4 decembrie 2025, pe celebra scenă Weill Recital a Carnegie Hall din New York, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York. După spectacole la Bruxelles, Munchen, Berlin, Anvers, Gent, Madrid, Sevilla și Budapesta, evenimentul din SUA este ultimul din cadrul turneului internațional de promovare a Festivalului Internațional de Muzică de Cameră SoNoRo realizat în 2025 în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Festival de film românesc în Canada

Institutul Cultural Român de la New York, în colaborare cu Consulatul General al României de la Vancouver și cu sprijinul Vancouver International Film Festival (VIFF), organizează prima ediție a Festivalului de Film Românesc de la Vancouver, în perioada 1-4 decembrie 2025, la VIFF Center. Deschiderea festivalului, pe 1 decembrie 2025, este marcată simbolic prin proiecția filmului Anul Nou care n-a fost, în regia lui Bogdan Mureșanu. Urmează o selecție de titluri ce trasează un portret complex și actual al cinematografiei românești: Jaful secolului / Traffic, regia: Teodora Ana Mihai; Box of Freedom, regia: Adelina Șuvagău; Dinți de lapte (Milk Teeth), regia: Mihai Mincan; Tata, regia: Lina Vdovîi & Radu Ciorniciuc; Nasty, regia: Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu & Tudor D. Popescu și Comatogen, regia: Igor Cobileanschi.

Oana Pellea și Lari Giorgescu, pe scena Teatrului Mierscher din Luxemburg

Cu prilejul Zilei Naționale a României, dar și pentru a marca 115 de ani de relații diplomatice România – Marele Ducat al Luxemburgului, Institutul Cultural Român de la Bruxelles, Ambasada României în Luxemburg și Reprezentanța Organizației Internaționale a Francofoniei la Bruxelles aduc spectacolul de teatru Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry, în interpretarea Oanei Pellea și a lui Lari Giorgescu, pe scena Teatrului Mierscher, în data de 2 decembrie 2025. Reprezentația va fi urmată de o recepție în foaierul Teatrului, oferită de Ambasada României în Luxemburg.

Institutul Cultural Român de la Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, a organizat concertul de gală „Talente muzicale românești pe scena europeană“, susținut de Florian Mitrea, pe 26 noiembrie 2025, într-una din sălile de concert ale renumitei instituții culturale Flagey Bruxelles. Repertoriul a inclus de la piese inspirate din folclorul românesc până la lucrări complexe ale compozitorilor George Enescu, Paul Constantinescu, Sigismund Toduță și Radu Paladi. Evenimentul a fost urmat de o recepție oferită de Ambasada României în Regatul Belgiei.

Ziua Națională a României, celebrată în Italia la Roma, Bari, Padova și Mestre

Accademia di Romania din Roma și Consulatul General al României la Bari, în parteneriat cu Asociația Tășuleasa Social, cu sprijinul Direcției Regionale a Muzeelor din Puglia și al Primăriei Bari, propun expoziția de fotografie „Via Transilvanica – Drumul care unește“, povestea celui mai lung traseu de drumeție din România. Vernisajul expoziției va avea loc în data de 4 decembrie 2025, ora 18.30, la Castello Svevo di Bari. Pe durata expunerii va fi difuzat și filmul documentar Oamenii Drumului: Terra Banatica, realizat de Mircea Gherase pentru Asociația Tășuleasa. Expoziția artistei Luminița Țăranu, intitulată „Indistincte frontiere – Ovidiu și Metamorfoza” este organizată la sediul Accademia di Romania din Roma în perioada 26 noiembrie – 6 decembrie 2025. Parteneri: Ambasada României în Republica Italiană, Malta și San Marino, Societatea Dante Alighieri din Italia și Comitetul București al Societății Dante Alighieri. În data de 30 noiembrie, Luminița Țăranu va face un tur ghidat al expoziției și va susține o prelegere.

Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Piteşti va concerta, cu prilejul Zilei Naţionale a României, la sala Auditorium a Centrului Cultural Candiani din Venezia Mestre, în data de 29 noiembrie 2025, de la ora 18:00, la invitația Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Programul include lucrări semnate de: Ludovic Bács, Ciprian Porumbescu, Eugen Doga, Iosif Ivanovici, Grigoraş Dinicu, George Grigoriu, Grigoraș Dinicu, George Enescu, Ion Scărlătescu, Ionel Fernic, Ion Vasilescu, Gherase Dendrino și Constantin Dimitrescu. Dirijor: Silviu Deaconescu. Solistă: Ştefania Rădulescu-Dumitrache, soprană. IRCCU Veneţia s-a numărat de asemenea printre partenerii proiectului „La mulţi ani România! În aşteptarea Zilei Naţionale”, adresat profesorilor, cercetătorilor şi studenţilor Universităţii din Padova, dar și publicului larg. Programul evenimentului din 27 noiembrie 2025, din spațiul deschis al Departamentului de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova, a inclus o prelegere dedicată istoriei Marii Uniri, susţinută de prof. univ. dr. Dan Octavian Cepraga (Universitatea din Padova) şi de lector univ. dr. Nicolae Hodor (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca), urmată de un spectacol de muzică şi dansuri tradiţionale româneşti, în interpretarea grupului muzical Fraţii Chindriş, acompaniat de dansurile grupului folcloric studenţesc „Maramureşul”.

Ambasada României la Nicosia organizează, cu sprijinul ICR, un concert festiv găzduit de prestigioasa sală Royal Hall pe 1 decembrie. Protagoniștii serii sunt Corina Sîrghi, una dintre cele mai reprezentative voci ale muzicii românești vechi și de jazz, și pianistul Sergiu Tuhuțiu, artist multidisciplinar cu o carieră internațională complexă. Programul îmbină muzica românească interbelică, elemente de jazz și reinterpretări moderne ale tradițiilor sonore autohtone, oferind publicului cipriot și comunității românești o experiență autentică și rafinată.

La Riga, Ambasada României organizează pe 1 decembrie, cu sprijinul ICR, recitalul „Cel mai frumos tangou”, susținut de tenorul Daniel Magdal, acompaniat de pianistul Alexandru Burcă. Evenimentul are loc în Sala de concerte MAZĀ ĢILDE – una dintre cele mai vechi și reprezentative clădiri culturale din spațiul baltic. Programul propune o incursiune în rafinamentul romanțelor și tangourilor românești interbelice, evocând legăturile culturale istorice dintre România și Letonia.

Ambasada României în Republica Slovenia organizează, cu sprijinul Institutului Cultural Român, un spectacol de gală la Filarmonica din Ljubljana. Evenimentul din 2 decembrie 2025 aduce în prim-plan excelența artistică a Baletului Operei Naționale din București.

Palatul Kaiserstein, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, va găzdui evenimentul din Praga dedicat Zilei Naționale. Soprana Natálie Šmausová și pianistul Daniel Boura, studenți ai prestigioasei Academii de Arte ale Spectacolului din Praga, vor concerta la Palatul Kaiserstein în data de 3 decembrie 2025, la invitația Institutului Cultural Român de la Praga și a Ambasadei României în Republica Cehă.

Ambasada României în Regatul Norvegiei, cu sprijinul Institutului Cultural Român, va marca Ziua Națională printr-o recepție organizată luni, 1 decembrie 2025, la Den Gamle Krigsskole din Oslo. Evenimentul va reuni membri ai corpului diplomatic, parteneri instituționali norvegieni, reprezentanți ai mediului cultural și prieteni ai României. Seara va fi deschisă de un recital al MoldoDuo – flautistul Ștefan Diaconu și acordeonistul Radu Rățoi – care va interpreta un repertoriu inspirat de tradițiile culturale comune ale României și Republicii Moldova, într-o viziune contemporană și rafinată.

Institutul Cultural Român de la Tokyo, Ambasada României în Japonia și UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România organizează două recitaluri susținute de pianista Mădălina Pașol și tenorul Liviu Indricau, pe 27 și 28 noiembrie 2025, la sediul Ambasadei României din Japonia. Repertoriul, cu lucrări de Dinu Lipatti, Eugen Doga sau Tiberiu Brediceanu, sunt prezentate publicului în introducere de managerul cultural Sebastian Gheorghiu.

Institutul Cultural Român de la Beijing organizează luni, 1 decembrie 2025, de la ora 18:00, la sediul Beijing International Club, un recital extraordinar susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Toma Popovici. Concertul va fi precedat de evenimentul „George Enescu – 70”, un recital susținut de aceiași muzicieni la sediul ICR Beijing din Galaxy SOHO. De asemenea, cei doi muzicieni vor susține două sesiuni de masterclass, pe 1 și 2 decembrie 2025, la Conservatorul de Muzică din Beijing.

Institutul Cultural Român de la Paris marchează Ziua Națională a României și 145 de ani de relații diplomatice Franța-România în data de 1 decembrie 2025, la Primăria din Paris, cu un scurt moment muzical și intonarea imnurilor României și Franței în interpretarea sopranei Iana Novac și a tenorului Octavian Dobrotă, în deschiderea Galei „Women in Economy“, un eveniment organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), cu sprijinul Cercului Profesioniștilor Români din Franța. Organizatorii Galei vor acorda premii de excelență unor reprezentante de succes ale leadershipului românesc, care aduc contribuții semnificative în Franța, precum și unor femei cu rezultate excepționale care reprezintă Franța în România. Parteneri: Ambasada României în Franța, Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO și Consulatul General al României la Paris.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul a invitat trei muzicieni de excepție ai Romanian Chamber Orchestra – Theodor Andreescu (vioară), Cristian Andriș (violă) și Darius Tereu (violoncel) – pentru a susține un recital cu prilejul Zilei Naționale a României, în data de 2 decembrie 2025, la Biserica Sfântului Anton de Padova din Istanbul. Trio-ul cameral a ales lucrări de Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Ernst von Dohnany, George Enescu și Radu Sinaci. Biserica Sfântului Anton de Padova din Istanbul conferă evenimentului o dimensiune simbolică deosebită, fiind un spațiu consacrat concertelor internaționale.

Institutul Cultural Român de la Londra continuă tradiția de a celebra Ziua Națională a României printr-un eveniment muzical de excepție, în seria Concertelor Enescu, program de referință în peisajul cultural britanic. Mezzosoprana Adriana Feșteu și pianistul Cristian Sandrin vor susține un recital pe 4 decembrie 2025, la sediul ICR Londra, propunând o călătorie muzicală prin istoria și spiritul național.

Pentru a marca Ziua Națională a României, Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” de la Berlin organizează, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Federală Germania și cu sprijinul unor instituții culturale și academice din România și Germania, o serie de evenimente care celebrează cultura română și promovează relațiile bilaterale româno-germane. După concertul extraordinar al Orchestrei Filarmonicii de Stat Târgu Mureș pe scena sălii mari a Filarmonicii din Berlin, de la începutul lunii noiembrie, programul continuă, în data de 5 decembrie 2025, cu proiecția filmului documentar Coroana României, realizat de jurnalistul George Grigoriu, în contextul aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Proiecția de la cinematograful Kino Krokodil va fi însoțită de o expoziție de fotografii și documente istorice, organizată în colaborare cu Muzeul Național Bran și Muzeul de Etnografie din Brașov, în foaierul cinematografului. De asemenea, în parteneriat cu Ambasada României la Berlin va avea loc la prestigiosul Hotel Waldorf Astoria, în data de 4 decembrie, un recital al Cvartetului Furiant, condus de violonistul român Vlad Popescu.

La Chișinău, Ziua Națională a României va fi sărbătorită printr-un concert de muzică pop. Interpreta Tania Turtureanu, din Republica Moldova, va urca pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu“ din Chișinău, alături de membrii trupei sale, în data de 5 decembrie 2025, la invitația Ambasadei României în Republica Moldova și a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu“ de la Chișinău.

Orchestra Operei Naționale din Iași a susținut concertul „Donau Rhapsodien", în Sala de Aur a Musikverein, pe 23 noiembrie 2025, cu sprijinul ICR Viena. Alături de orchestra condusă de dirijorul Mihail Agafița, au interpretat tenorii Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii, Primăria Municipiului Iași, Ateneul Național din Iași, Opera Națională Română din Iași, Asociația „Mihai Eminescu” din Viena, în cooperare cu Ambasada României în Republica Austria.

De Ziua Națională, Institutul Cultural Român de la Budapesta a invitat Romanian Chamber Orchestra String Quartet să concerteze la Teatrul Național de Dans (Nemzeti Táncszínház) din cadrul Complexului Cultural Millenáris din Budapesta. Au interpretat: Radu Dunca, Cătălina Cîrciu (vioară), Cătălina Filipescu (violă) și Horațiu Ludușan (violoncel). Programul a inclus lucrări de Grigoraș Dinicu, George Enescu, Ciprian Porumbescu, Dimitrie Cantemir și Béla Bartók. Evenimentul din data de 26 noiembrie 2025 a fost organizat în parteneriat cu Ambasada României în Ungaria.

Institutul Cultural Român de la Stockholm și Ambasada României în Regatul Suediei au marcat Ziua Națională a României, dar și 70 de ani de la moartea lui George Enescu (1881-1955), printr-un recital susținut de soliști ai Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani, avându-i în componență pe muzicienii Raul Chiș (vioară, concertmaistru), Cristina Chiș (vioară) și Livia Știrbu (pian, invitată din Chișinău). Evenimentul a avut loc pe 27 noiembrie 2025, la Sala Barocă a Muzeului de Istorie din Stockholm – Historiska Museet.

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv a organizat pe 27 noiembrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a României, un recital de muzică klezmer și balcanică al formației Tlevki Band, la Centrul Rabin din Tel Aviv. Evenimentul a fost urmat de o recepție oferită de Ambasada României în Israel. Programul muzical a cuprins melodii din repertoriul clasic de muzică klezmer și balcanică: Lume Lume, Coçek, Heisser Bulgar, Kasap Hanasi, Kopanitza A La Turka, Jovano Jovanke, Hora Aminadav, Mure Grastes, Khade Sukar, Ajde Jano, Terk in Amerika, Gasn Nign, Kolemeika, Freilakh A’Dam, Tarter Tanz, Lubavitcher Redl, Tanz Tanz, Motza’sh Nign, Naftule Brandwein, Sanie cu Zurgălăi.

Un concert susținut de artiștii Teatrului Muzical Ambasadorii a avut loc pe 27 noiembrie 2025, la Teatrul Sao Luiz din capitala Portugaliei, la invitația Institutului Cultural Român de la Lisabona și a Ambasadei României în Republica Portugheză, cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul evenimentului, Orchestra Gărzii Naționale Republicane a interpretat Imnul Național al României, Imnul Național al Portugaliei și Imnul Europei.