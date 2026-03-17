Eveniment cultural dedicat aniversării Centenarului Comitetului Internațional de Științe Istorice la Academia Română Filiala Cluj-Napoca

Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu” și Centrul de Studii Transilvane ale Academiei Române, Universitatea Babeș-Bolyai, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și UBB Cultural, Arhivele Naționale ale României și Comitetul Național al Istoricilor Români organizează joi, 19 martie 2026, de la ora 13:30, în sala de conferințe a Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (str. Republicii, nr. 9, etajul 2), un eveniment cultural de anvergură, desfășurat sub egida Centenarului Comitetului Internațional de Științe Istorice.

În cadrul evenimentului, care cuprinde lansarea volumului Multicultural Cities of the Habsburg Empire, 1880-1914. Imagined Communities and Conflictual Encounters, semnat de prof. dr. Catherine Horel, și vernisajul expoziției Congresul Mondial de Istorie de la București din 1980. Istorie și ideologie, vor lua cuvântul acad. Doru Pamfil, președintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, prof. dr. Catherine Horel, președinta Comitetului Internațional de Științe Istorice, prof. dr. Horia Poenar, prorector al Universității Babeș-Bolyai, dr. Cristian Anița, directorul general al Arhivelor Naționale ale României, și prof. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și directorul Institutului de Istorie „George Barițiu”, informează un comunicat al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române.

Conform sursei citate, volumul lansat propune o analiză comparativă a diversității etnice, sociale și culturale din ultimele decenii ale Monarhiei Habsburgice, prin intermediul a douăsprezece orașe reprezentative: Arad, Bratislava, Brno, Cernăuți, Lviv, Oradea, Rijeka, Sarajevo, Subotica, Timișoara, Trieste și Zagreb. Alegerea deliberată a acestor centre urbane urmărește să corecteze accentul tradițional pus asupra marilor metropole imperiale, aducând în prim-plan orașe cu dinamici complexe și adesea insuficient explorate. Analiza privilegiază dimensiunile vieții cotidiene – asociativă, educațională, economică și politică – evitând atât idealizarea multiculturalismului habsburgic, cât și supralicitarea conflictelor. În această perspectivă, spațiul urban apare ca un cadru dinamic, marcat simultan de coexistență, competiție și transformare, în contextul accelerării proceselor de modernizare.

Expoziția asociată manifestării, care poate fi vizitată până în 20 aprilie 2026, reunește documente digitizate din fondurile Arhivelor Naționale ale României, alături de fotografii realizate în contextul Congresului Mondial de Istorie organizat la București în august 1980. Materialele expuse conturează cadrul intelectual și instituțional al congresului, surprinzând atât dimensiunea sa academică, cât și amploarea manifestărilor conexe. Prin această abordare, expoziția propune o privire retrospectivă asupra unui moment de referință pentru comunitatea istoricilor, evidențiind rolul spațiului românesc ca platformă de dialog între diverse tradiții și școli de gândire.

Manifestarea are loc în contextul celebrării a 100 de ani de la înființarea Comitetului Internațional de Științe Istorice, cel mai important organism profesional al istoricilor la nivel mondial.

Participarea este liberă.