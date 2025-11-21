De văzut în noiembrie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Fascinantul Sergiu Celibidache

LA CINEMA

Descoperim viața unuia dintre cei mai cunoscuți dirijori ai secolului trecut, spusă de fiul său, regizorul Serge Ioan Celibidachi. După copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, a urmat plecarea din țară, anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război, apoi perioada de glorie la pupitrul Filarmonicii din Berlin, mai târziu la cel al Filarmonicii din München. Sub conducerea sa, filarmonica bavareză a devenit una dintre cele mai bune orchestre simfonice din lume.

Filmul Cravata galbenă vorbește despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu pe Sergiu Celibidache, oriunde s-ar fi aflat.

Producția acoperă peste șapte decenii din viața dirijorului și este realizată de o echipă de peste 300 de profesioniști. A fost filmată integral în România, cu sprijinul a cinci orchestre naționale, care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin. În rolul principal – John Malkovich. „Abordarea lui John Malkovich a fost extrem de meticuloasă, cu dialog, cu virgule, cu pauze. A intrat foarte adânc în toată povestea, în caracter, a descoperit cel mai adânc personajul în sine”, a declarat regizorul într-un interviu pentru „Cultura la dubă”.

Viața de zi cu zi

LA CINEMA

Triton este un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, filmate de amatori între Al Doilea Război Mondial şi Revoluţia din 1989.

Producția reunește trei poveşti tratate diferit din punct de vedere stilistic, care sunt legate între ele de o voce narativă feminină: un tată care filmează copilăria fiicei lui în România anilor '80; un profesor de muzică documentând viețile membrilor familiei şi ale prietenilor în anii '60-'70; un aristocrat care surprinde imagini din vara lui 1942, în perioada alianței cu Germania nazistă. Documentarul este regizat de Ana Lungu.

Despre puterea cinemaului

LA CINEMA | DIN 21 NOIEMBRIE

Nouvelle Vague este omagiul lui Richard Linklater adus spiritului revoluționar al Noului Val francez. Filmul explorează culisele realizării lui À bout de souffle (Cu sufletul la gură), lansat în 1960, care l-a consacrat pe Jean-Luc Godard drept pionier al cinematografiei moderne. În timp ce criticul devenit regizor sfidează regulile și inventează altele noi, o echipă de actori și creatori aflați la început de drum dă viață unei povești născute din spontaneitate și energie.

Între haos creativ și dinamismul tinereții, Nouvelle Vague ne poartă pe străzile Parisului anului 1959, într-un film-manifest despre puterea transformatoare a cinemaului.

Povești din deșerturi

History Channel | lunea, la ora 22:00

Deșerturile sunt adesea neglijate când vine vorba despre schimbările climatice, dar pe măsură ce temperaturile globale cresc, acestea se numără printre cele mai vulnerabile zone de pe planetă. Pe măsură ce furtunile violente și eroziunea remodelează regiunile aride ale Pământului, din nisip ies la iveală descoperiri uimitoare.

Mistere în nisip dezvăluie curiozitățile care odinioară erau ascunse în deșerturi: de la orașe antice pierdute la formațiuni geologice inexplicabile.

Istorii periculoase

History Channel | sâmbăta, la ora 18:05

Istoria periculoasă cu Henry Winkler prezintă partea mai puțin roz a poveștilor de pe vremea bunicii, când Coca-Cola conținea cocaină, fumatul era acceptat peste tot (și în avioane, și în cabinetele medicale), mâncarea se depozita în frigidere toxice, aveam (fără să știm) jucării radioactive și ne decoram bradul de Crăciun cu ornamente din azbest.

Cele opt episoade de 60 de minute ale acestei serii prezintă locurile, oamenii, produsele, practicile și distracțiile necontrolate și nereglementate dintr-o Americă uitată.

Genghis Han

Viasat History | în fiecare vineri, începând cu 21 noiembrie, la ora 22:00

Din Mongolia până în Turcia, descoperiri arheologice de referință scot la lumină patru cetăți pierdute din Evul Mediu. Istorici și arheologi ne dezvăluie cum Genghis Han, creatorul Imperiului Mongol, și urmașii lui au reușit să mențină ordinea și pacea în cel mai mare imperiu terestru din istorie.

Departe de clișeele asociate de obicei cu războinicii barbari, mongolii, deși popor nomad, s-au dovedit a fi politicieni abili și constructori pricepuți ai unor cetăți în care a înflorit o societate multiculturală, pașnică.

Seria Cetățile pierdute ale lui Genghis Han are două episoade.

Latura întunecată a Greciei Antice

Viasat History | joia, la ora 22:00

O serie despre poveștile întunecate ale unei civilizații considerate leagănul culturii noastre. Când ne gândim la Grecia Antică, ne gândim la înțelepciune, filosofie și democrație. Însă, în spatele acestei ilustre fațade, se află o societate bazată pe sclavie și violență, care venera zei excentrici.

Cronici întunecate din Grecia Antică dezvăluie în ordine cronologică laturi luminoase și întunecate ale antichității grecești, de la primele ei începuturi până la epoca elenistică.

