Cu trenul printre cărți - expoziție de istorie și modelism feroviar la Biblioteca Națională a României

Biblioteca Națională a României găzduiește, în perioada 21-23 noiembrie, expoziția „Cu trenul printre cărți”.

„În perioada 21-23 noiembrie vor fi prezentate 2 diorame modulare funcționale, pe care vor rula machete ale trenurilor din România și din străinătate. Pe lângă acestea veți avea ocazia să vedeți și diverse exponate precum fotografii, cărți, machete statice și o dioramă Lego”, scrie Clubul Feroviar București, pe pagina de Facebook.

Expoziția va avea loc în sălile Pergament, Scriptorium și Papirus din cadrul Bibliotecii Naționale, Bulevardul Unirii 22 și va fi deschisă de vineri până duminică, 21-23 noiembrie, între orele 10.00-18.00. Bilet intrare copii: 5 lei. Bilet intrare adulți: 15 lei.