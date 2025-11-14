Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Cu trenul printre cărți - expoziție de istorie și modelism feroviar la Biblioteca Națională a României

Cu trenul printre cărți - expoziție de istorie și modelism feroviar la Biblioteca Națională a României

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 14 noiembrie 2025

Biblioteca Națională a României găzduiește, în perioada 21-23 noiembrie, expoziția „Cu trenul printre cărți”. 

„În perioada 21-23 noiembrie vor fi prezentate 2 diorame modulare funcționale, pe care vor rula machete ale trenurilor din România și din străinătate. Pe lângă acestea veți avea ocazia să vedeți și diverse exponate precum fotografii, cărți, machete statice și o dioramă Lego”, scrie Clubul Feroviar București, pe pagina de Facebook.

Expoziția va avea loc în sălile Pergament, Scriptorium și Papirus din cadrul Bibliotecii Naționale, Bulevardul Unirii 22 și va fi deschisă de vineri până duminică, 21-23 noiembrie, între orele 10.00-18.00. Bilet intrare copii: 5 lei. Bilet intrare adulți: 15 lei.

Cele mai populare 10 muzee din România jpeg
Cele mai populare 10 muzee din România
Florin Grecu, Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale
📁 Carte
Recenzie: „Arhitectura politică a primului partid unic din istoria României: Frontul Renașterii Naționale”
Farmecul Antichității (3) jpg
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Unde poți vedea Picasso în București?
Tanc TR-85 în Piața Victoriei, în timpul Revoluției din Decembrie 1989 (© Muzeul Național de Istorie a României / Wikimedia Commons)
📁 Războiul Rece
Strict secret: planurile de atac ale Tratatului de la Varșovia asupra NATO. Tancul lui Ceaușescu
Foto: © Facebook / Uniunea Sârbilor din România
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
„Monumente medievale sârbe aflate în pericol”, expoziție în cadrul Zilelor Culturii Sârbe la Timișoara
Gramsci Caietul 12 jpg
📁 Carte
Intelectualii la Gramsci
Foto: © Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
📁 Muzeele României
Ziua Dobrogei 2025: Acces gratuit la muzee din județul Constanța
Expoziția „Pe când copilăria abia se inventase – Copiii în secolul al XIX-lea românesc”
📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Cum arăta copilăria în secolul al XIX-lea românesc
thumbnail Ramnicul medieval Fl Epure jpg
📁 Carte
Râmnicul medieval - contribuții la cunoașterea istoriei urbane a Vâlcii