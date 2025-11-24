Conferința „Migrația internațională și viitorul demografic al României. De la diagnostic la politici eficiente”, la Academia Română

Academia Română găzduiește marți, 25 noiembrie 2025, conferința „Migrația internațională și viitorul demografic al României. De la diagnostic la politici eficiente”, abordând o temă de larg interes și de stringentă actualitate. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, și va reuni specialiști de la institute și centre de cercetare cu o bogată experiență în domeniile economiei și demografiei.

Între subiectele abordate se numără: schimbările în migrația internațională a României, factorii determinanți ai aspirațiilor de migrație, impactul economic al migrației, influența fenomenelor demografice naturale și migratorii în modelarea echilibrelor demo-economice, politicile publice demografice și rolul societății civile în România, informează un comunicat al Academiei Române.

Conferința va fi deschisă de acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, și va cuprinde șase prezentări, bazate pe studii și cercetări recente. Vor lua cuvântul: acad. Lucian Liviu Albu, de la Institutul de Prognoză Economică, prof. univ. dr. Tudorel Andrei, membru corespondent al Academiei Române, de la Institutul Național de Statistică, Lelia Ioniță, șef serviciu, Serviciul de Suport Strategic și Cooperare cu Mediul Asociativ în cadrul Secretariatului General al Guvernului, dr. Alexandra Deliu, de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, prof. univ. dr. Mihaela Simionescu, de la Institutul de Prognoză Economică, și dr. Mihaela Georgiana Oprea, de la Centrul de Cercetări Demografice.

La finalul conferinței va avea loc o sesiune de dezbateri și, ulterior, va fi elaborat un document care va conține sinteza propunerilor de politici publice rezultate în urma discuțiilor.

Conferința este organizată de Secția de științe economice, juridice și sociologie a Academiei Române împreună cu Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”, în parteneriat cu Institutul de Prognoză Economică, Centrul de Cercetări Demografice, Institutul de Cercetare a Calității Vieții.

Participarea la eveniment este liberă.