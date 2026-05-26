Conferința „Ceramica „Fraților Tompa” între istorie, evoluție și reflecții asupra patrimoniului cultural din colecția Minovici”, la Palatul Suțu

Palatul Suțu găzduiește miercuri, 27 mai 2026, ora 17.00, conferința „Ceramica „Fraților Tompa” între istorie, evoluție și reflecții asupra patrimoniului cultural din colecția Minovici”, susținută de dr. Ionuț Alexandru Banu, muzeograf la Muzeul dr. Nicolae Minovici, Secția Antropologie urbană, Muzeul Municipiului București.

Conferința va fi urmată de un ghidaj special în expoziția tematică „Ceramică românească modernă din colecția Muzeului Dr. Nicolae Minovici”, la Palatul Suțu (Bd. I.C. Brătianu, nr. 2, sector 3, București), informează Muzeul Municipiului București.

Despre conferință

Conferința intitulată „Ceramica Fraților Tompa între istorie, evoluție și reflecții asupra patrimoniului cultural din colecția Minovici” propune o incursiune în universul creației ceramice realizate de frații Tompa, evidențiind valoarea artistică și documentară a acestor piese.

Prezentarea urmărește contextualizarea istorică a activității atelierului Tompa, subliniind influențele culturale și stilistice care au modelat producția lor și integrare acestor artefacte în colecția Minovici, unde sunt reinterpretate ca elemente de patrimoniu cultural.

Despre conferențiar

Ionuț Alexandru Banu este absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Babeș-Bolyai și urmează în prezent un program de doctorat în același domeniu. Din 2020, lucrează ca muzeograf la Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici, parte a Muzeului Municipiului București.

Domeniul său de interes este centrat pe opera și personalitatea medicului legist Nicolae Minovici, ceea ce a dus la dezvoltarea continuă și constantă a competențelor sale în vederea diseminării către publicul interesat de informații despre activitatea sa desfășurată în cadrul acestui mediu muzeal.