Concurs: Câștiga una dintre cele 3 cărți: „Dialog epistolar: Regina Maria, Regele Carol al II-lea”

Puteți câștiga una dintre cele trei cărți „Dialog epistolar: Regina Maria, Regele Carol al II-lea”, participând la concursul desfășurat pe pagina de Facebook Historia. Detalii, aici.

Cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Editura Vremea anunță publicarea unui volum de corespondență în premieră: „Dialog epistolar. Regina Maria, Regele Carol al II-lea”, ediție îngrijită de Narcis Dorin Ion. Cartea cuprinde o serie de scrisori publicate pentru prima oară în limba română și aduce în prim-plan relația tumultuoasă și pătimașă dintre Maria, prima regină a României Mari, și fiul său, Regele Carol al II-lea.

Iubirile scandaloase ale principelui, renunțarea la tron, neînțelegerile legate de moștenirea Regelui Ferdinand, răzbunările și amenințările la nivel politic sunt consemnate în acest volum sub forma unui dialog epistolar aprins, dur, de-o sinceritate dezarmantă între Maria și Carol.

„Prezentăm cititorilor interesați de istoria Familiei regale a României nu mai puțin de 194 de epistole (unele mai scurte, altele foarte lungi, fie ele scrisori, telegrame sau mici bilete), scrise în limbile franceză și engleză, provenind, în mare parte, din fondurile Arhivelor Naționale ale României, dar și din colecții particulare, unde am descoperit preți­oase scrisori ce vin să completeze epistolarul regal interbelic, întins pe aproape patru decenii.

Traduse de către doamna Gabriela‑Maria Dascălu, toate aceste scri­sori ne înfățișează o relație cu totul specială – rareori liniștită. Sunt scrisori publicate în premieră în limba română, în care, fără menajamente, autorii lor exprimă opinii tranșante, în expresii a căror greutate o înțelegem mai bine acum, nici mama, nici fiul necruțând vreun efort de a își masca supărările, ci preferând să vorbească deschis despre marile probleme care i‑au frământat timp de decenii.” – Narcis Dorin Ion

Cartea poate fi comandată direct pe site-ul Editurii Vremea, cu reducere de preț, sau achiziționată din librăriile fizice, lanțurile Humanitas, Cărturești, CLB.