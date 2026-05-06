Comandor la Timonă: „Erori și controverse cartografice”, la Muzeul Hărților

Vineri, 8 mai 2026, ora 18:00, Muzeul Hărților găzduiește un nou eveniment din seria Comandor la Timonă, un proiect în cadrul căruia voluntarii muzeului prezintă publicului diverse hărți și istoria acestora.

Participarea se face în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere și achitare a biletului de acces: tarif întreg 20 lei, bilet redus pentru pensionari 10 lei, elevi și studenți 5 lei , nformează un comunicat a Muzeului Hărților (Strada Londra nr. 39, sector 1, București)

Evenimentul constă într-un tur ghidat gratuit, oferit în baza biletului de acces, susținut de domnul comandor (r) Vasile Chirilă, având ca temă „Erori și controverse cartografice”. Dacă v-ați întrebat cum calcule greșite au dus la mari descoperiri geografice sau de ce hărțile contemporane păstrează urmele unor decizii politice vechi de secole, această prezentare oferă o parte din răspunsuri.

Printre exemplele discutate se numără și celebra Hartă a lui Piri Reis, un reper important în istoria cartografiei. Vor fi analizate momente importante precum trecerea de la reprezentări simbolice la instrumente cartografice tot mai precise, dar și rolul contextului istoric și politic în realizarea hărților. Participanții vor descoperi cum limitele cunoașterii au modelat aceste reprezentări și cum unele inexactități au contribuit, în mod neașteptat, la progresul explorării.

Inițiativa evenimentului Comandor la Timonă aparține muzeografei Ioana Zamfir, manager Erasmus, implicată activ în dezvoltarea programelor educaționale ale muzeului.

Comandorul (r) Vasile Chirilă este fondator al Asociației AstroNauticus, colaborator și voluntar al muzeului, contribuind constant la activitățile educative dedicate publicului. A participat ca beneficiar în proiectul de mobilitate Erasmus Plus nr. 2025-1-RO01-KA121-ADU-000333459, pentru formarea adulților, derulat de Muzeul Hărților.

Muzeul Hărților din Bucureşti se numără printre puținele instituţii culturale cu acest specific din lume. Muzeul deține o colecţie de lucrări realizate în perioada secolelor XVI – XX, hărţi vechi şi gravuri ce reprezintă în principal provinciile româneşti, țări şi regiuni europene, precum şi hărţi astronomice și planuri de oraș. Muzeul își propune ca, prin grija pentru patrimoniu și interpretarea lui, prin activități destinate specialiștilor și comunității, să devină o instituție relevantă pentru public și pentru cultură, promovând cercetarea, interactivitatea, educația pe tot parcursul vieții, dialogul și angajarea creativă. Muzeul organizează expoziții temporare, ateliere, conferințe, concerte și diverse alte evenimente pentru un public variat, amator de experiențe culturale de calitate.