Cine sunt câștigătorii concursului celei de-a 6-a ediții a Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov?

Cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov a început vineri, 11 August 2023. Tot vineri au fost premiați câștigătorii concursului de benzi desenate organizat în cadrul festivalului.

Nu mai puțin de 41 de lucrări, realizate de 50 de autori și scenariști, s-au duelat pentru cele șase premii acordate în cadrul festivalului. Iată artiștii câștigători:

Răzvan Bronescu - Gambitul Regelui Mihai

Emanuel Pavel /Laura Sorin - 1453

Felix Crișan - 87.2

Bernard Kolle-Vladimir Mario Davidenko-Marko Stojanovic - Faith

Alexandra Gold - What if… The Titanic Never Sank

Șerban Anghel - What if Zimmermann Kept His Mouth Shut?

Festivalul Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov. Până duminică, în cele 4 locații – Casa Sfatului, Piața Sfatului, Bastionul Țesătorilor și Parcul Eroilor –, festivalul va reuni 30 de evenimente dedicate benzilor desenate și unora dintre cei mai importanți artiști BD din România și din străinătate. 6 expoziții de benzi desenate vor fi prezentate în premieră la festival și vor fi putea fi văzute începând cu acest weekend, la Brașov.

Tema Festivalului din 2023 este istoria contrafactuală. În istoria contrafactuală, artistul analizează și apoi deviază cursul istoriei, urmărit de întrebarea ,,Ce-ar fi fost dacă se întâmpla altfel?” El își ia libertatea să șteargă sau să rescrie evenimentul istoric de anvergură, intervenind asupra cauzelor și/sau să închipuie urmări și rezultate diferite de realitatea istorică.

Scopul principal al unui astfel de exercițiu este explorarea importanței la scară istorică a unui eveniment sau a unei persoane. Prin urmare, organizatorii Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice Brașov ne propun să ne imaginăm în benzi desenate „cât de mult poate un «subiect» să schimbe cursul istoriei”.

Revista „Historia” este și în acest an partenerul Festivalului de Benzi Desenate Istorice Brașov.

